Видео: В Севастополе бензовоз встал на дыбы

В Севастополе в результате аварии прицеп автоцистерны, перевозившей дизельное топливо, "встал на дыбы". Видео необычного инцидента опубликовали сегодня очевидцы в соцсети.

ДТП произошло накануне на кольцевой развязке в районе Сапун-горы. Водитель резко притормозил, после чего прицеп бензовоза поднялся вверх почти вертикально. Пользователи соцсети предположили, что у прицепа могло заклинить переднюю ось. А, возможно, причиной инцидента стала неисправная тормозная система.

В ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако из цистерны вылилось дизельное топливо. На место прибыла пожарная машина, спасатели смыли горючее с дорожного полотна.