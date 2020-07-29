Новости

Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
Роспотребнадзор: Коронавирус не размножается на продуктах питания 15:33
Хоккеист Сорокин пожертвовал больнице в Междуреченске два млн рублей 15:27
Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением 15:23
В Москве стали чаще интересоваться арендой элитных квартир 15:22
Опрос: страны Евросоюза высказались об ограничениях в связи с пандемией 15:20
Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года 15:19
Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса 15:18
Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 15:15
В Британии найдено редкое сокровище викингов 15:14
Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года 15:13
Участники "ВелоСириуса" проехали 200 тысяч километров по России 15:07
В Крыму полицейский арестован за трехмиллионную взятку 15:07
Россияне рассказали о своем отношении к президенту Беларуси 15:00
В Японии впервые за день коронавирусом заразились более 1 тысячи человек 14:37
Москвичи смогут пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний 14:34
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну 14:34
В Китае раскопали 5000-летний город царства Шу 14:32
Прием документов в МГУ продлится до 4 августа 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 15:55
Рубрика: Общество

"Вечный" бетон для Арктики

Челябинские исследователи создали особопрочный строительный материал
Текст: Людмила Борисова (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 167(8221)
В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) разработали технологию создания морозостойкого и сверхпрочного бетона. Благодаря новым качествам его можно использовать при строительстве в суровых климатических условиях Арктики, Сибири и на Дальнем Востоке.

Там давно известен существенный недостаток обычных железобетонных конструкций: они недолговечны из-за перепадов температур, разрушаются из-за образования льда в порах строительного материала, увеличенного механического напряжения. Поэтому над повышением долговечности сооружений в экстремальных климатических условиях работают ученые во всем мире. Для ЮУрГУ эта научная проблема также представляет интерес. Исследования в области материаловедения, наряду с цифровой индустрией и экологией, являются стратегическим направлением развития научной и образовательной деятельности университета.

Фото: pixabay.com
Разработан "живой" бетон с бесконечным потенциалом применения

Исследованием долговечности бетона здесь занимаются с 1990-х. В новой работе, стартовавшей в 2018 году, впервые показана необходимость обеспечения стабильности гидратных фаз цементного камня при циклическом замораживании и оттаивании. В этом случае остаются неизменными механические свойства бетона, а следовательно, и его долговечность. К слову, ученые предложили оценивать именно долговечность во временных показателях срока службы в зависимости от условий эксплуатации железобетонных конструкций и используемых модификаторов, поясняет старший преподаватель ЮУрГУ Кирилл Шулдяков.

Получить строительный материал с заданными свойствами исследователям удалось, изменив при введении различных модифицирующих добавок из наночастиц структуру гидратных фаз цементного камня. Именно наночастицы придают материалу особую прочность: такой бетон может сохранять прочность 100 лет и даже дольше. Опытные образцы испытывали при температуре минус 50 градусов, клали под пресс, высушивали в печи - провели сотни самых разных краш-тестов. Они показали: бетон с новыми свойствами не разрушится в условиях суровой Арктики, останется невредим глубоко в море и в огне не сгорит. Кроме того, при введении различных модификаторов свойства бетона по морозостойкости могут меняться.

По мнению исследователей, разработка готова к запуску в производство. При освоении Арктической зоны строить из такого бетона можно практически вечные дома, газопроводы, дороги и мосты, взлетные полосы, порты - любые сооружения. Инновацией заинтересовались челябинские заводы. Один из них уже готовится выпустить пробную партию дорожных плит специально для Крайнего Севера.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года