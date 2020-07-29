АО "Екатеринбурггаз" призывает потребителей во время самоизоляции пользоваться дистанционными сервисами обслуживания.

Если в вашей семье есть родственники пожилого возраста, также позаботьтесь о них и помогите им с оплатой или передачей показаний через онлайн-каналы.

Что можно сделать не выходя из дома на сайте компании "Екатеринбурггаз" www.ekgas.ru:

• оплатить за газ и техническое обслуживание газового оборудования без комиссии через "Личный кабинет" клиента*;

• выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;

• передать показания учета газа через "Личный кабинет" клиента или по круглосуточному телефону (343) 272-34-04;

• получить консультацию можно через интернет-приемную

на сайте компании.

В случае утечки газа и о других неисправностях газовых приборов незамедлительно сообщите об этом в аварийную-диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) или 04 (стационарный телефон).

Пользуйтесь дистанционными каналами обслуживания и будьте здоровы!

АО "Екатеринбурггаз", ОГРН 1026605390668, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37

На правах рекламы