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29.07.2020 08:27

"Екатеринбурггаз" заботится о безопасности клиентов

Российская газета - Неделя - Урал № 166(8220)
АО "Екатеринбурггаз" призывает потребителей во время самоизоляции пользоваться дистанционными сервисами обслуживания.

Если в вашей семье есть родственники пожилого возраста, также позаботьтесь о них и помогите им с оплатой или передачей показаний через онлайн-каналы.

Что можно сделать не выходя из дома на сайте компании "Екатеринбурггаз" www.ekgas.ru:

• оплатить за газ и техническое обслуживание газового оборудования без комиссии через "Личный кабинет" клиента*;

• выбрать удобный для себя дистанционный способ оплаты;

• передать показания учета газа через "Личный кабинет" клиента или по круглосуточному телефону (343) 272-34-04;

• получить консультацию можно через интернет-приемную

на сайте компании.

В случае утечки газа и о других неисправностях газовых приборов незамедлительно сообщите об этом в аварийную-диспетчерскую службу по телефону 104 (мобильный телефон) или 04 (стационарный телефон).

Пользуйтесь дистанционными каналами обслуживания и будьте здоровы!

АО "Екатеринбурггаз", ОГРН 1026605390668, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37

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