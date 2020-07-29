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29.07.2020 15:59
Рубрика: Общество

Ветряки спасут сырка

Фермер придумал, как на заморных озерах наладить промышленное рыбоводство
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 167(8221)
В Тюменской области один из сельских предпринимателей совершает прорыв в рыбоводстве, используя энергию солнца и ветра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Армизонский район расположен на юге области, граничит с Казахстаном, Зауральем. Климат лесостепной зоны располагает к ведению земледелия, животноводства. Здесь несколько десятков малых и средних хозяйств. Правда, нехватка крестьянских рук весьма ощутима: плотность населения сравнима с районами Крайнего Севера - три человека на квадратный километр. Но бескрайних полей тут нет, поскольку очень много природных водоемов, как правило, пресноводных.

Армизонье обычно презентуют в красивой словесной обертке как "край трехсот озер" (фактически их меньше). Некоторые из них вкупе с болотами образуют федеральный биологический заказник, где гнездятся около 180 видов птиц, включая краснокнижных. Прочие озера - свободные, богатые рыбой, главным образом карасем, и мысль об их заселении более ценными видами - пелядью, карпом - преследует всякого, кто обладает какой-никакой предпринимательской жилкой. Да вот незадача: уж сколько лет армизонцы говорят о зарождении рыбоводческой отрасли, а все не получается.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Один из тех, кто год за годом терпит неудачи - Сергей Лушников, коренной армизонец, в прошлом глава крестьянско-фермерского хозяйства. Хотя, надеюсь, равильнее сказать в прошедшем времени - терпел. Сергей арендует пару озер. Дальнее - Секачево площадью 45 гектаров и вдевятеро меньшее ближнее Каракино. Раньше фермер периодически закупал мальков, выпускал их в озера в надежде на будущий добрый улов, а по весне с отчаянием наблюдал за всплывавшей на поверхность бездыханной рыбой. Она погибала подо льдом от нехватки кислорода. Мелки здешние озера, и ничего тут иного не придумать, кроме как искусственно нагнетать кислород аэратором.

Купить его не проблема. Вопрос в том, к какому источнику питания подключать. ЛЭП, за малым исключением, проходят далековато от водоемов.

- За подводку электролинии к Секачево четыре миллиона рублей запросили. Ага, нашли миллионера! Сын, вахтовик в Заполярье, переживает за дело. Надоумил солнечную батарею смонтировать. Выручает она, да не без недостатков: у светила зимой рабочий день короток, "выходных" многовато, на два аэратора мощности не хватает. В прошлом году благодаря гранту районной администрации приобрел два ветрогенератора с аккумуляторами - российский и иностранный. Теперь мощностей с запасом, хватает еще и на хозяйственный домик с холодильником, видеонаблюдение, - рассказывает Лушников.

В общем, на озере Секачево ветер и солнце - лучшие друзья рыбовода. А к Каракино удалось недавно сделать отвод от линии электропередачи, благо она поблизости. Тут аэратора на 380 вольт будет достаточно для безопасной зимовки карпа и сырка, уверен Сергей. Для их подкормки на полях зреют овес с ячменем. Нынешняя зима, по словам фермера, выдалась на редкость мягкой, поэтому замора удалось избежать. Зато коронавирус едва не порушил планы закупки мальков в Челябинской области, куда одно время приезжих не пускали. Ну а теперь новая угроза - знойное, почти без дождей, лето.

Раньше фермер выпускал мальков в озера, а по весне с отчаянием наблюдал за всплывавшей на поверхность рыбой, погибшей от нехватки кислорода

Рыбовод идет вдоль берега, показывает на планку замера уровня воды.

- На 30 сантиметров опустился. Жара-вражина. Смотрите, как водоросли прут, все ими затягивает, - сокрушается собеседник. - Вот о чем сейчас ежедневно думаю: в идеале нужны еще зимовальные ямы для рыбы. Сам бы вырыл: присматриваюсь к недорогим земснарядам формата "мини", с уральскими производителями на днях созвонился. Может, как и с предыдущей покупкой мальков, департамент АПК подсобит? Благодаря субсидиям я провожу на юге региона, не побоюсь сказать, рыбохозяйственный эксперимент с использованием альтернативных источников энергии. А то люди уже на рыбоводство махнули рукой как на безнадежное занятие. Сам девять лет маялся. Сколько можно? На авось ничего не получится. Будет мой опыт успешным - другие следом пойдут. А за устройство зимовальных ям я непременно рано или поздно возьмусь!

Инициативу Лушникова власти района восприняли с интересом и одобрением. В самом деле, становление рыбоводства в "краю трехсот озер" затянулось, и теперь, вероятно, обозначился прорыв.

Да, предприниматель еще попросил "передать через газету" просьбу к ихтиологам: "Ждем советов, рекомендаций, приглашений на учебу. Давно они с нами, крестьянскими рыбаками, не общались".

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