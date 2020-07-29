В Кургане Ассоциация управляющих компаний (УК) обратилась в администрацию города с просьбой компенсировать им расходы на дезинфекцию мест общего пользования в домах, где выявлены жильцы, заразившиеся коронавирусом. Эти затраты не входят в тариф на содержание общедомового имущества, но проводить обработку нужно обязательно. При этом незапланированные расходы могут негативно сказаться на подготовке дома к зиме, благоустройстве и других важных мероприятиях.

О том, что в доме кто-то заболел новым опасным вирусом, жильцы курганской многоэтажки узнали… из платежного поручения. Председатель ТСЖ пояснила, что для нее самой это стало неожиданностью: 1 июля на электронную почту пришло предписание регионального Роспотребнадзора с требованием провести "заключительную дезинфекцию" в одном из подъездов с привлечением специализированной организации (такая обработка проводится после госпитализации заболевшего, чтобы прервать путь передачи инфекции). Предписание поступило в 12.04, а уже к 16 часам нужно было отчитаться о его исполнении, иначе - штраф. Поскольку 1 июля был объявлен нерабочим днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, найти подрядчика оперативно не удалось. Договор заключили только на следующий день: специализированная организация выставила за услуги счет - 4980 рублей. Деньги списали со статьи "содержание жилого помещения", то есть за дезинфекцию заплатили жильцы. Копии оплаченной квитанции разбросали по почтовым ящикам, отчитавшись таким образом за потраченные средства.

Подобных примеров даже в Кургане, где заболеваемость коронавирусом относительно невысока, немало. Так, руководитель управляющей компании "Чистый квартал" Людмила Чудинова рассказала, что в их домах выявлено уже четыре случая "короны". За каждую десятиэтажку УК также заплатила по 5 тысяч рублей.

- Все предписания Роспотребнадзора мы стараемся выполнять безукоризненно, потому что понимаем: речь идет о здоровье людей, - говорит она. - Каждый случай сначала обсуждаем с советами многоквартирных домов, так как в договорах с собственниками жилья такой услуги, как дезинфекция с привлечением специализированной организации, нет. По большому счету, речь идет о нецелевом использовании средств. И долго так продолжаться не может, потому что просто не хватит денег на другие дела.

По словам Людмилы Чудиновой, если смотреть строго с позиции буквы закона (ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"), то мероприятия по профилактике заболеваний относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Цель подобной обработки и есть профилактика распространения инфекций. Коллеги Чудиновой из ассоциации "Управляющие недвижимостью и собственники жилья" с таким подходом согласны. В зависимости от этажности дома, количества лифтов расходы только на обычную дезинфекцию одного подъезда составляют от 100 до 500 рублей, так что в итоге набегает немало.

В договорах с собственниками жилья такой услуги нет. Фактически речь идет о нецелевом использовании средств

При этом поступления сократились: в ряде УК в апреле-мае платежи упали до 60 процентов. После выхода постановления правительства, запрещающего в период пандемии отключать должников, начислять пени и взыскивать штрафы, многие просто перестали платить. И даже самые дисциплинированные плательщики, пенсионеры, вынужденно оказались в числе должников: во время карантина они находились на самоизоляции, а оплачивать счета через Интернет умеют не все.

По данным исполнительного директора ассоциации Евгения Паулуна, помимо того что УК приобретают за свой счет маски, защитные костюмы, дезинфицирующие средства, семь управкомпаний уже заплатили за заключительную дезинфекцию специализированным организациям свыше 58 тысяч рублей.

- Мы обратились в администрацию Кургана с просьбой компенсировать дополнительные затраты, связанные с дезинфекцией и сантехнической обработкой мест общего пользования в домах, где проживают больные COVID-19, произведенные со 2 марта по 1 июля, - пояснил Евгений Паулун. - Для муниципальной казны сумма не слишком большая, а для управкомпаний - весьма ощутимая.

На рынке дезинфекции появились даже индивидуальные предприниматели, и расценки у них гораздо ниже, чем в госучреждениях

Отдельный разговор - про специализированные организации. Руководители УК признались, что оказались совершенно не готовы к борьбе с коронавирусом, и полагали, что заключительную дезинфекцию могут проводить только профильные госучреждения, имеющие соответствующее разрешение. К ним и обращались, как советовали в надзорном ведомстве. Однако, когда расходы стали расти, коммунальщики начали изучать рынок и выяснили, что специализированные организации могут не только проводить санобработку подъездов, но и травить тараканов, крыс, бороться с клещами и т.д. На рынке появились даже индивидуальные предприниматели, заявившие этот вид экономической деятельности в ОКВЭД. К слову, расценки у них гораздо ниже, чем в госучреждениях.

В государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Курганской области о проблеме с финансированием дезинфекции знают, представители УК и ТСЖ туда обращались.

- Я не уполномочен комментировать ситуацию с заключительной дезинфекцией, которая проводится после изоляции больного, там действуют особые правила. А что касается в целом содержания многоквартирного дома, то тут ничего нового, относящегося конкретно к коронавирусу, не придумано, - поясняет начальник ГЖИ Владимир Чупахин. - УК, ТСЖ должны обеспечивать минимальный перечень услуг и работ для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, поддерживать санитарное состояние подъездов. Что касается дезинфекции, то в соответствии с рекомендациями Минстроя РФ эта работа должна проводиться в рамках действующего тарифа на содержание жилого помещения, утвержденного общим собранием.

Кстати, недавно вышло постановление правительства РФ, по которому субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям могут возместить часть расходов на профилактику распространения коронавируса и дезинфекцию по требованиям Роспотребнадзора. В ассоциации управкомпаний все-таки полагают, что они тоже вправе рассчитывать на финансовую помощь.

Тем временем

В администрации Кургана на официальный запрос "РГ" ответили, что в бюджете города на дезинфекцию общественных территорий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции предусмотрено 300 тысяч рублей (100 тысяч - в разделе "Благоустройство", 200 тысяч - "Дорожное хозяйство"). На эти деньги обрабатываются места массового скопления людей, общественные территории, парки, скверы, остановочные комплексы. По муниципальному контракту дезинфекцию проводит МУП "Специализированное дорожное предприятие". При этом средства на компенсацию затрат управляющих организаций на проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в подъездах многоквартирных домов в местах проживания инфицированных COVID-19 в казне не предусмотрены. Финансирование таких работ проводится в соответствии с пунктом 23 раздела III постановления правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения".