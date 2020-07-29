Всего капитальным ремонтом охвачено 72 муниципальных образования, причем в десяти программа выполнена досрочно: в Верхних Сергах, Дружининском и Нижнесергинском городских поселениях, Верхнем Дуброво, Верх-Нейвинске, Алапаевске, Махневском, поселках Галкинский, Усть-Ница, Атиг. С начала года подрядчики обновили 439 крыш, 64 фасада и 115 подвалов, заменили проводку в 295 жилых домах, трубы холодного водоснабжения - в 308-ми, горячего водоснабжения - в 239-ти. Система отопления модернизирована в 207 зданиях.

- Есть небольшое отставание по инженерным сетям, но мы не начисляем за это штрафы - люди просто не пускают рабочих в квартиры, боятся заразиться коронавирусом. Протоколов общих собраний собственников, где работы откладываются на следующий год, нам еще не поступало, но около 5-8 процентов отказов фиксируется. Мы понимаем опасения жителей, поэтому переносим ремонт на более благоприятный период. Все работы проводятся со строгим соблюдением санитарных требований, - комментирует ситуацию генеральный директор регионального фонда содействия капитальному ремонту Станислав Суханов.

По словам представителей регоператора, годовые планы пока не корректируются, хотя перенос сезонных работ возможен, например, если не будет допуска подрядчиков к системе теплоснабжения до 15 августа. Также фонд имеет право переносить любые работы, если половина жильцов откажется впускать бригады в квартиры.

Из приятных новостей: программа ускоренной замены старых лифтов из-за пандемии не застопорилась. В общей сложности в 2020-м намечено обновить 291 подъемник в 110 многоэтажках, которые финансируются из "общего котла". К 1 июля ввели в эксплуатацию 70. В 2021 году установят еще 941 новый лифт, из них 596 - в столице Урала, а с 2023 года фонд должен выйти на плановую замену оборудования, отслужившего 25 лет. Программу ускоренной модернизации, которая рассчитана до 2025 года, регион планирует завершить досрочно.

Кстати

Вопреки прогнозам и возможности отложить платежи до 1 января 2021 года без пеней, свердловчане продолжают исправно отчислять взносы за капремонт. В первом полугодии собираемость снизилась незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 91,27 процента вместо 93,01.