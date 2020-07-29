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29.07.2020 18:47
Рубрика: Происшествия

Прыжки в огонь

На Урале и Дальнем Востоке увеличивают группировку авиапожарных
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Чукотка, Якутия, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - вот сегодняшние центры лесных пожаров в России. Туда руководство федеральной "Авиалесоохраны" перебрасывает дополнительные силы. Помимо них лес горит в Пермском крае, Иркутской области, Красноярском крае.

По данным Рослесхоза, всего в тушении лесных пожаров задействовано 95 воздушных судов. Огонь полыхает в основном в труднодоступных местах. Пожарных приходится сбрасывать с парашютами прямо в непроходимую тайгу. Картинка напоминает военные действия, когда с борта летящего самолета рядком выпрыгивают военные десантники. Только у пожарных вместо автоматов с собой огнетушащие ранцы.

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Наибольшее опасение у авиапожарных вызывает сейчас Чукотка. Более 44 тысяч гектаров занимает один только пожар в этом автономном округе. Это не только самый северный лесной пожар, но и самый большой в стране. Для его тушения срочно был переброшен 31 специалист "Авиалесоохраны".

Гораздо меньшие площади занимает огонь в Свердловской области. Но особое внимание к тем местам приковано потому, что пожары пришли в особо охраняемые зоны - в заповедники "Денежкин Камень" и "Малая Сосьва". Там много краснокнижных растений и зверей, которые также страдают от огня.

Хвойные в тайге растут медленно. Сначала вырастает иван-чай, потом береза с осиной, лишь потом кедры

К слову, чтобы осознать, какой урон наносит природе лесной пожар, достаточно посмотреть на перевал "Кедровый" и бухту "Песчаная", что с иркутской стороны Байкала. В 2016 году тут молниеносно пронесся огненный шквал, раздутый ураганным ветром.

Несмотря на то что прошло 4 года, стоят одни обгоревшие стволы. Местные говорят: "Раньше ветер дунет - и вся земля устлана кедровым орехом со 150-летних кедров, а сейчас одни корни торчат".

Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров

Природа восстанавливается медленно: сначала все иван-чаем зарастает, потом береза с осиной пробиваются, и лишь потом только хвойные начинают расти.

Но все жители в регионах отмечают, что в этом году пожарные и в целом Рослехоз работают не просто лучше, а на порядок лучше, чем раньше. Это связывают с новыми людьми и новыми подходами к организации работ по тушению. Например, в Иркутской области в этом году ожидали худшей ситуации, чем в прошлом году. Зима и весна тут выдались очень малоснежными и теплыми. Но нынешние пожары даже близко не приближаются по площади к прошлогодним.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Рослесхоз УрФО ДФО Лесные пожары

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