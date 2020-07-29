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29.07.2020 21:49
Рубрика: Культура

"Риголетто" звучит под уральскими звездами

Текст: Валерий Кичин
Фото: Андреева Татьяна (Екатеринбург)
Вопреки всем кошмарам пандемии, оперой Верди "Риголетто" в Екатеринбурге сегодня открылся 11-й Венский фестиваль музыкальных фильмов. На протяжении двух недель площадь перед Уральским федеральным университетом имени Бориса Ельцина будет вечерами превращаться в огромный киноконцертный зал, который ежедневно посещают более 5 тысяч любителей музыки - классической, джазовой, современной. Огромный "партер" дополняется "ложами" и специально возведенными трибунами, а рядом лучшие кулинары города предлагают гостям фестиваля как австрийские, так и уральские яства и напитки.

"Риголетто" здесь идет в уникальной постановке фестиваля в Брегенце, где сцена расположена на водной глади Боденского озера. В заглавной партии - болгарский бас Владимир Стоянов. На следующий вечер в постановке того же австрийского фестиваля пройдет малоизвестная в России опера Жюля Массне "Дон Кихот" - та самая, в которой блистал еще Федор Шаляпин. В своей сценической версии француженка Мариам Клеман заставляет действие переноситься из своего обычного XVII века в наши дни.

Фото: РИА Новости / пресс-служба "Первого Канала"
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Парад мировых опер продолжат "Травиата" с Дианой Дамрау и Хуаном Диего Флоресом и "Адриана Лекуврер" Чилеа с Анной Нетребко и Петром Бечалой в записи из Метрополитен-опера. Балетное искусство представлено "Тысячью и одной ночью" Фикрета Амирова в записи из Баку, "Пер Гюнтом" Эдварда Грига из Вены и, для детей, "Пеппи Длинный Чулок" из Хельсинки. Пройдут сольные концерты Анны Нетребко, Аиды Гарифуллиной, Пласидо Доминго, Хуана Диего Флореса, десятикратного обладателя премии "Грэмми" Джона Ледженда, британской певицы Дайдо из группы Faithless, итальянского вокального трио Il Volo; немецкая скрипачка Анна-Софи Муттер исполнит произведения Джона Уильямса, написанные им для известнейших голливудских фильмов.

Впрочем, пандемия не могла не скорректировать планы организаторов фестиваля: в этом году, вопреки традиции, придется обойтись без "живых" гала-концертов, обычно открывавших и завершавших музыкальный праздник в уральской столице. Согласно новым требованиям, резко сокращается число посетителей, которые всегда свободно входили на площадь и слушали музыку бесплатно; теперь они должны будут предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля, а в "зале" находиться в масках, соблюдая социальную дистанцию в соответствии с нанесенной там специальной разметкой.

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
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Но, как всегда, прозвучит роскошный Новогодний концерт Венского филармонического оркестра под управлением его нового руководителя Андриса Нелсонса.

Традиция "Венских дней" родилась в 1991 году на Ратушной площади австрийской столицы - там и возникла эта идея показывать музыкальные фильмы на огромных экранах под открытым небом. Из Вены традиция перешла к меломанам Нью-Йорка, Токио, Будапешта и Бухареста. В 2010 году шестым мегаполисом мира, ежегодно принимающим "Венские дни", стал Екатеринбург, где музыкальный праздник проходит при поддержке Почетного консульства Австрии.

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