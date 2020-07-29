Стрелявший в конкурента из ревности уралец сдался полиции

Правоохранительные органы сообщили о задержании жителя Челябинской области, который вечером 27 июля устроил стрельбу в квартире на улице Машинной в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, мужчина 1991 года рождения пришел в гости к женщине, но застал там другого. Он схватил оружие и сделал несколько выстрелов. Медпомощь подоспела вовремя, и раненый остался жив.

"Возможной причиной конфликта могла стать ревность к женщине", - подчеркнули в СК.

Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Накануне поздно вечером подозреваемый сам явился в правоохранительные органы.

"Он размышлял, как ему дальше жить после случившегося. С ним связались сыщики угрозыска и убедили, что в его же интересах лучшим выходом будет добровольная явка, - рассказал пресс-секретарь главка МВД региона Валерий Горелых. - Орудие преступления - травматический пистолет, как главный вещдок, он принес с собой".

Фигурант помещен в изоляторе временного содержания. Кстати, по данным полиции, на него официально зарегистрированы пистолет марки "Гроза" и охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12-1".