У жителей УрФО снизились зарплатные ожидания

За последние полгода рынок труда сильно изменился. Так, только в Свердловской области центры занятости населения ежедневно регистрируют сотни новых безработных, тогда как число вакансий не растет. Логично было бы ожидать, что соискатели умерили аппетиты, но, как выяснили аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru, несущественно.

Так, если в январе средняя ожидаемая заработная плата свердловчан, разместивших резюме в базе hh.ru, составляла 38 269 рублей, то к июню цифра снизилась до 37 670 рублей, или на 1,57 процента. Более ощутимое изменение в Екатеринбурге - на 1,94 процента (впрочем, в столице Урала за это время количество безработных выросло в пять раз, тогда как в целом по области - втрое).

Жители Тюменской области практически не готовы рассматривать предложения с пониженной зарплатой - их запросы снизились с 38 309 рублей до 38 181. В других регионах Уральского округа соискатели скорректировали желаемый уровень дохода более существенно: челябинцы - почти на тысячу рублей, с 33 703 до 32 879, курганцы - с 31 271 до 30 140, югорчане - с 51 657 до 49 498. А вот на Ямале планку даже немного повысили - с 62 947 до 63 271 рубля.

- Падение зарплатных ожиданий небольшое, тем не менее такую динамику в разрезе полугодий мы наблюдаем редко. Так, в первом полугодии 2019 года ожидания соискателей выросли на 0,56 процента, во втором - на 1,36. В этом году соискатели стали скромнее в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе, - комментирует цифры руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Отметим: в целом по России падение более ощутимое - на 5,15 процента, с 46 814 рублей в январе до 44 404 в июне.