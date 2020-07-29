У жителей УрФО снизились зарплатные ожидания

Так, если в январе средняя ожидаемая заработная плата свердловчан, разместивших резюме в базе hh.ru, составляла 38 269 рублей, то к июню цифра снизилась до 37 670 рублей, или на 1,57 процента. Более ощутимое изменение в Екатеринбурге - на 1,94 процента (впрочем, в столице Урала за это время количество безработных выросло в пять раз, тогда как в целом по области - втрое).
Жители Тюменской области практически не готовы рассматривать предложения с пониженной зарплатой - их запросы снизились с 38 309 рублей до 38 181. В других регионах Уральского округа соискатели скорректировали желаемый уровень дохода более существенно: челябинцы - почти на тысячу рублей, с 33 703 до 32 879, курганцы - с 31 271 до 30 140, югорчане - с 51 657 до 49 498. А вот на Ямале планку даже немного повысили - с 62 947 до 63 271 рубля.
- Падение зарплатных ожиданий небольшое, тем не менее такую динамику в разрезе полугодий мы наблюдаем редко. Так, в первом полугодии 2019 года ожидания соискателей выросли на 0,56 процента, во втором - на 1,36. В этом году соискатели стали скромнее в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе, - комментирует цифры руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
Отметим: в целом по России падение более ощутимое - на 5,15 процента, с 46 814 рублей в январе до 44 404 в июне.