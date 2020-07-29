Первым открыл "посткоронавирусный" сезон один из старейших в Екатеринбурге частных театров "Театрон": с конца прошлой недели он показывает спектакли на открытой сценической площадке Музея писателей Урала. Счастливы были все участники по обе стороны рампы.
- Актеры сегодня, стоя на финальном поклоне, не могли сдержать слез! - признался художественный руководитель "Театрона" Игорь Турышев. - И пусть все произошло в формате летнего театра, все равно это огромный прорыв. За нами свое искусство в формате театрального Open air покажут другие театры и творческие коллективы. Мы вместе снимаем культуру с паузы!
Наконец-то зрители смогут вживую увидеть великолепную экспозицию подлинных картин Сальвадора Дали в галерее "Синара Арт", которую ее организаторы готовили много месяцев и которая так и не успела в марте принять посетителей. В Екатеринбург пришел традиционный Венский кинофестиваль: с 29 июля по 12 августа на площади перед главным корпусом УрФУ на огромном экране ежедневно показывают музыкальные фильмы и концерты мировых звезд вокала. 4 августа в парке Литературного квартала начнется традиционный Open Air Fest - концерты классической музыки в исполнении лучших коллективов Екатеринбурга. Областная библиотека имени Белинского встретила не только первых читателей, но и зрителей, открыв "фантастическую экспозицию", посвященную Айзеку Азимову. А в зоопарке соскучившиеся по общению звери с интересом наблюдают за повадками посетителей.
Разумеется, никто не отменял ограничений.
Свердловская область стала первым регионом Уральского федерального округа, где массово открыли учреждения культуры, прежде лишь в Кургане прекратили карантин в музеях. Власти других областей, а также Югры и ЯНАО пока не пошли на такой шаг в ослаблении ограничений.
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