Четыре месяца назад, в конце марта, кинотеатры, библиотеки, музеи, выставочные залы и театры Екатеринбурга закрыли свои двери для посетителей. Разумеется, стали проводиться виртуальные экскурсии, лекции, концерты, спектакли… но не случайно известный театральный режиссер Сергей Голомазов назвал спектакль по Интернету "поцелуем через бетонную стену". Зрители, слушатели и читатели! Мы ждали "открытия занавеса"... и дождались!

Первым открыл "посткоронавирусный" сезон один из старейших в Екатеринбурге частных театров "Театрон": с конца прошлой недели он показывает спектакли на открытой сценической площадке Музея писателей Урала. Счастливы были все участники по обе стороны рампы.

- Актеры сегодня, стоя на финальном поклоне, не могли сдержать слез! - признался художественный руководитель "Театрона" Игорь Турышев. - И пусть все произошло в формате летнего театра, все равно это огромный прорыв. За нами свое искусство в формате театрального Open air покажут другие театры и творческие коллективы. Мы вместе снимаем культуру с паузы!

Наконец-то зрители смогут вживую увидеть великолепную экспозицию подлинных картин Сальвадора Дали в галерее "Синара Арт", которую ее организаторы готовили много месяцев и которая так и не успела в марте принять посетителей. В Екатеринбург пришел традиционный Венский кинофестиваль: с 29 июля по 12 августа на площади перед главным корпусом УрФУ на огромном экране ежедневно показывают музыкальные фильмы и концерты мировых звезд вокала. 4 августа в парке Литературного квартала начнется традиционный Open Air Fest - концерты классической музыки в исполнении лучших коллективов Екатеринбурга. Областная библиотека имени Белинского встретила не только первых читателей, но и зрителей, открыв "фантастическую экспозицию", посвященную Айзеку Азимову. А в зоопарке соскучившиеся по общению звери с интересом наблюдают за повадками посетителей.

Разумеется, никто не отменял ограничений.

Между тем

Свердловская область стала первым регионом Уральского федерального округа, где массово открыли учреждения культуры, прежде лишь в Кургане прекратили карантин в музеях. Власти других областей, а также Югры и ЯНАО пока не пошли на такой шаг в ослаблении ограничений.

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