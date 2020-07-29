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29.07.2020 05:00
Рубрика: Общество

Уралец отправился в Крым на самодельной инвалидной коляске

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
40-летний Сергей Москаленко, шесть лет проживший затворником в своей квартире, в дороге уже месяц. За день он проезжает на своей коляске с электроприводом от 20 до 250 километров - в зависимости от дорог и настроения. Его цель - увидеть море.
Фото: Из архива Сергея Москаленко Фото: Из архива Сергея Москаленко
Фото: Из архива Сергея Москаленко

В инвалидном кресле житель Нижнего Тагила оказался шесть лет назад из-за поражения костного мозга.

- До болезни я работал электромонтажником, считал, что у меня очень много друзей. А потом за полгода все исчезли. Остались только близкие - мама, папа, из друзей - единицы. Вообще ничего не хотелось: четыре года даже из квартиры не выходил. Лежал и смотрел в потолок. Потом как-то начал выходить, - делится с "РГ" Сергей.

На прогулки уралец выбирался на самой обычной инвалидной коляске, выданной ему бесплатно. Привод - ручной. Тяжело. А потом дядя рассказал ему об электроколесах.

- Я трое суток не спал: загорелся идеей, все думал, как купить. Дорогие они, больше ста тысяч, а у меня пенсия 15 тысяч. У брата и сестры свои семьи, папа - пенсионер, материально помогать некому, - вспоминает Сергей. - И как-то вдруг пришла идея не покупать, а сделать все самому.

Фото: iStock
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За основу мужчина взял свою коляску. Переделывал ее у себя дома: точил, сверлил, привинчивал. Комплектующие заказывал в интернете, деньги тратил с пенсии - когда пять тысяч, когда восемь. Ради аккумулятора стоимостью 40 тысяч рублей продал свой компьютер, который тоже собирал собственными руками. Работа над коляской заняла примерно год, общий объем трат - порядка 120 тысяч рублей.

- Знаете, я даже рад, что не купил готовые электроколеса, у них мощность совсем маленькая - так, по городу, по парку кататься можно, а для путешествий точно не подошли бы. Я ж еще и вешу 110 килограммов при росте 175 сантиметров - для электротяги это важный момент, - говорит Сергей.

Мысль о путешествии закралась в голову мужчины как раз во время работы над коляской. Однажды он наткнулся в соцсети на ролик с диалогом из фильма "Достучаться до небес". Персонажи - два неизлечимо больных парня - говорили о море:

- Ни разу не был на море?

- Не довелось, не был.

- Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно, о закате, который они видели, о том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь, и почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, наверху, тебя окрестят лохом...

Диалог в ролике сопровождал видеоряд: море, небо, закат. И Сергей понял: он во что бы то ни стало обязан увидеть море, ведь за сорок лет ему тоже не довелось сделать этого.

Поездка откладывалась целый год: в прошлом мае Сергей потерял маму. Затем то одно, то другое. Потом коляска - та, что служит основой его самодельного транспортного средства, - начала разваливаться. Пришлось ремонтировать, укреплять.

- Но я постепенно готовился: покупал всякие вещи - палатку, котелок, посуду. А потом проснулся однажды утром и понял: сейчас или никогда. Позвонил соседке, попросил помочь спустить вниз вещи, и поехал. Родным позвонил уже с трассы по дороге на Екатеринбург. Они, конечно, были в шоке. Знали, что я собирался в путешествие, но не думали, что так внезапно сорвусь, - смеется Сергей.

Фото: iStock
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В турне уралец отправился в первых числах июля. За четыре недели добрался до Саратова. Его коляска развивает скорость до 40 километров в час, за день по хорошим дорогам путешественник преодолевает километров 200-250. А, например, в Саратовской области, говорит Сергей, дороги очень плохие. Когда заехал в этот регион, смог проехать за день лишь 20 километров.

Впрочем, мужчина никуда не спешит. Остановка на день-два в живописном месте - будь то большой город или деревня - обычное дело. Ночует, в основном, в палатке: ставит ее либо рядом с кафе, либо договаривается с жителями деревенских домов и располагается во дворе. Важно, чтобы рядом с местом ночевки было, где набрать воду и подзарядить коляску - для этого подходит самая обычная розетка. Аккумулятора хватает примерно на 120 километров, но до нуля Сергей его не расходует, старается подзаряжать чаще.

- Это так здорово: открыл утром палатку, посмотрел вокруг - и решил: все, никуда не еду сегодня! - рассказывает Сергей. - Я очень долго был затворником, и сейчас мне невероятно хорошо! У меня нет эйфории - я пережил ее в мечтах и ожиданиях поездки, но есть чувство свободы. Не запоминаю названия населенных пунктов, которые проезжаю, не замечаю столбики с отметками километров - это все не имеет значения. Я даже планы никакие не строю почему-то, просто наслаждаюсь: воздухом, природой, миром вокруг.

Душ у Сергея походный - черный мешок на 10 литров с лейкой. Набираешь воду, она на солнце нагревается - и моешься. Ест путешественник либо в кафе, либо готовит сам. Брал из дома пакет гречки, и лишь недавно доел.

- Думал, похудею в поездке - на гречке-то, а не выходит, - признается мужчина. - Многие уже знают про мое путешествие, зовут в гости. Сейчас вот третий день в Саратове живу - девушка Лариса пригласила меня передохнуть у нее в пустой квартире. Каждый день кастрюлями еду приносит - кормит на убой!

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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А еще незнакомые люди из интернета помогают Сергею деньгами. Хотя траты у него незначительные: максимум тысяча рублей в день на питание, и то если шикует. А бывает, что ни копейки не тратит за сутки.

- Многие говорят, что моя поездка мотивирует. Один товарищ сказал, что я - пример даже для "двуногих", не говоря уж о людях с ограниченными возможностями. Потом писала девушка, инвалид, ей глаза сейчас спасают. Сказала, что увидела мои публикации в соцсетях и воспрянула духом: поняла, что с инвалидностью жизнь не кончается, - говорит Сергей. - Когда-то от меня отвернулось много друзей, но я понимаю: это просто были не те люди. Сейчас я понимаю, что в России много добрых и позитивных людей, которые готовы помогать и просто быть рядом.

Передвигается мужчина по трассе. Говорит: не страшно. Он опытный водитель, и знает, чего ждать от других.

- Не нужно бояться дороги, - объясняет мужчина. - Ведь сбить могут и на пешеходном переходе, и на тротуаре.

На Крым у уральца большие планы: он хочет проехать по всему побережью и побывать везде, где можно. Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, обязательно - мыс Тарханкут, но туда нужно будет искать попутчиков, готовых отвезти Сергея на автомобиле. И, конечно, мужчина хочет искупаться в море.

- Врачи говорят, что я иду на поправку. Глядишь, домой вернусь уже на своих двоих. Слышал, что море не хуже физиотерапии будет, - улыбается путешественник.

Обратно Сергей собирается не раньше октября-ноября, но уже на поезде. Хотя не исключает, что останется в Крыму насовсем.

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