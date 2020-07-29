Уральская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга

На Свердловской киностудии прошли съемки основных эпизодов фильма по произведению Стивена Кинга "Немой". Режиссер ленты - ученица гимназии № 13 Екатеринбурга Олеся Поздеева, купившая у знаменитого американского писателя права на экранизацию рассказа.

Снять игровую ленту школьнице помогает Школа кино Свердловской киностудии. "Школа кино всегда готова помочь начинающим киношникам в реализации своих идей. Очень приятно знать, что существуют такие международные проекты, как Dollar baby Стивена Кинга, по поддержке молодых режиссеров, и мы рады быть причастными к этому проекту", - сообщили "РГ" представители студии. У юного режиссера есть свое представление о том, как должна быть выстроена каждая сцена. Но, разумеется, актеры или съемочная команда предлагают и свои идеи о тех или иных фрагментах будущего фильма.

Актерский состав подбирала сама Олеся, киностудия помогала только разместить объявление о кастинге. Снимаются как профессиональные актеры, так и студенты Школы кино. По словам режиссера, бюджет у ленты небольшой, это деньги родителей.

О программе Dollar baby школьница узнала в марте 2020 года от брата и сразу же подала заявку на участие. Уже на следующий день получила положительный ответ.

- У каждого свое видение героя рассказа "Немой", - объясняет выбор произведения школьница, - я хотела показать мое. Мне очень нравится концовка в рассказе: она неоднозначная, заставляет подумать.

Олеся увлекается кино, уже снимала работы для себя, для всероссийского конкурса школьников "Большая перемена". Хочет учиться в вузе на режиссера.

Фильм планируют показать на ежегодном Международном кинофестивале экранизаций Стивена Кинга Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре с 30 октября по 1 ноября 2020 года.

Кстати

Проект Dollar baby Стивен Кинг ведет с 1977 года. Писатель дает возможность школьникам и студентам попробовать себя в кинотворчестве, предоставляя права на экранизацию своих рассказов всего за доллар. Контракт действует один год. Фильм должен длиться не более 45 минут. Выкладывать экранизацию в Интернет нельзя. Показать ленту участники могут только на некоммерческих кинофестивалях. Каждый год писатель заключает около десяти таких контрактов. Список произведений, которые участвуют в программе Dollar baby, представлен на официальном сайте Стивена Кинга. Первым русским режиссером, экранизировавшим произведения Стивена Кинга по программе Dollar baby, стал в 1986 году Михаил Титов с мультфильмом "Сражение".