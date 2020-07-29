Новости

Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Карантинные ограничения в Казахстане продлили до середины августа 10:17
Собаки смогли выявить коронавирус 10:15
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома 10:09
Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены 10:09
В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков 10:07
Самые бюджетные универсалы российского рынка 10:00
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие 09:44
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят 09:32
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
На Дону отложили снятие ограничений из-за роста случаев COVID-19 09:11
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Устроивший ДТП с автобусом водитель "Газели" мог быть пьян 08:55
В греческом портовом городе Пирей прогремел сильный взрыв 08:48
В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:09
Рубрика: Происшествия

Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд вынес приговор по резонансному делу депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Народный избранник проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

На Урале многодетная мать пойдет под суд за гибель младенца от голода

- В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 августа прошлого года в своей квартире в поселке Локомотивный Зарипов в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, - сказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Убийство было совершено в присутствии трех малолетних детей.

Семейный конфликт произошел из-за ревности. Жена депутата хотела развестись и уехать с детьми в другой город к поклоннику. Первый выстрел подсудимый произвел в бедро женщины, от которого она упала на пол, следующий - в левое плечо. 12-летний сын пытался предотвратить действия отца и отвести ствол карабина в сторону. Однако спасти мать не сумел. Каждым ранением ей были повреждены жизненно важные органы и крупные магистральные кровеносные сосуды. Женщина скончалась от потери крови.

Как пояснили в прокуратуре региона, по статье об убийстве с особой жестокостью депутату грозило от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. Однако суд ограничится 11 годами с применением принудительного лечения в психиатрическом учреждении по месту отбытия наказания. После выхода из колонии осужденному также назначено ограничение свободы еще на один год.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина