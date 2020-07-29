Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены

Челябинский областной суд вынес приговор по резонансному делу депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Народный избранник проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- В суде установлено, что в ночь с 20 на 21 августа прошлого года в своей квартире в поселке Локомотивный Зарипов в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, - сказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Убийство было совершено в присутствии трех малолетних детей.

Семейный конфликт произошел из-за ревности. Жена депутата хотела развестись и уехать с детьми в другой город к поклоннику. Первый выстрел подсудимый произвел в бедро женщины, от которого она упала на пол, следующий - в левое плечо. 12-летний сын пытался предотвратить действия отца и отвести ствол карабина в сторону. Однако спасти мать не сумел. Каждым ранением ей были повреждены жизненно важные органы и крупные магистральные кровеносные сосуды. Женщина скончалась от потери крови.

Как пояснили в прокуратуре региона, по статье об убийстве с особой жестокостью депутату грозило от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения. Однако суд ограничится 11 годами с применением принудительного лечения в психиатрическом учреждении по месту отбытия наказания. После выхода из колонии осужденному также назначено ограничение свободы еще на один год.