Новое сосудистое отделение для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения открыто в Тюменской области. В Норильске начал работать высокотехнологичный инвазивный центр. А на Вятке сосудистая клиника получила новое передовое оборудование. Все это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

В первые же дни работы высокотехнологичного центра в Норильске двум горожанам провели операции на сердце. Пациенты чувствуют себя хорошо. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края

Высокотехнологичный инвазивный центр открылся в одном из самых северных городов России - Норильске. Теперь жителям заполярного Таймыра больше нет нужды "летать на материк" - за две тысячи километров, чтобы получить специализированную медицинскую помощь. Эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях при лечении острого инфаркта миокарда теперь проводятся на базе первичного сосудистого отделения Норильской межрайонной больницы.

Центр открыт в рамках национального проекта "Здравоохранение", его региональной составляющей "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". "

- Центр работает в первую очередь для жителей Норильска, которым необходима экстренная помощь при инфаркте миокарда. Мы рассчитываем на снижение смертности от этого заболевания, ведь сейчас риск получить инфаркт велик не только для пенсионеров, но и для молодых, - рассказал "РГ" главный врач Норильской межрайонной больницы N1 Константин Горбель.

В клинике есть все необходимое - ангиограф, аппараты ИВЛ, УЗИ и другое современное оборудование. Для работы в инвазивном центре два сотрудника прошли обучение в Москве, на базе российского Центра хирургии им. Б.В. Петровского. И в первые же дни работы клиники, к слову, тут уже получили помощь два норильчанина - им провели операции на сердце. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо.

В Тюменской областной клинической больнице N1 начало работать сосудистое отделение для оказания экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Вместимость его невелика - в палатах всего 30 коек, зато по уровню оснащения оборудованием его можно отнести к лучшим в стране.

Кроме того, специализированный центр расположен таким образом, что от прибытия "скорой" к подъезду корпуса клиник и до размещения больного проходят считанные секунды.

По расчетам департамента здравоохранения, отделение способно принимать около трети сибиряков, кто нуждается в неотложной помощи из-за нарушения мозгового кровообращения.

Исходя из расстояний, госпитализировать сюда будут преимущественно жителей Тюменского района, а также близлежащих сел и поселков Свердловской области.

В распоряжении медиков - комплекс диагностического оборудования экспертного класса, три ангиографических комплекса, которые позволяют оперативно устанавливать стенты, удалять тромбы.

Здесь созданы оптимальные условия для возвращения пациентам физических навыков, чтобы они не ощущали себя беспомощными. В палату ранней реабилитации переводят тех, кто еще не в состоянии ходить, а в интенсивную терапию - уже окрепших и вставших на ноги.

- Практически с нуля учим пациента умываться, держать стакан с жидкостью, открывать ключом дверь. С ними работает целая реабилитационная бригада, - рассказывает завотделением Рашит Раемгулов.

Не нарадуются и кировские врачи: современное оборудование поступило в первичный сосудистый центр Слободской ЦРБ имени академика А.Н. Бакулева. Поскольку сюда попадают пациенты с инфарктами и инсультами из пяти прикрепленных районов, была разработана маршрутизация оказания помощи для скорейшей доставки больного и оперативного начала лечения и реабилитации.

А вот люди, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и с использованием санитарной авиации, отправляются в региональный сосудистый центр.

Теперь жителям заполярного Таймыра больше нет нужды "летать на материк", чтобы получить специализированную медицинскую помощь

Как призналась заведующая отделением неотложной неврологии Слободской ЦРБ Ольга Лещенко, медицинский персонал очень ждал поступления нового оборудования. "Это большой шаг вперед. Современное реабилитационное оборудование с программным обеспечением незаменимо при восстановлении пациентов после инсультов и других сосудистых заболеваний. Оно помогает восстановить нарушение координации, максимально эффективно провести реабилитацию".

Первые пациенты тоже оценили новые возможности:

- Переволновалась, давление подскочило, вот и попала в сосудистый центр. Когда приехала, то очень удивилась новым современным тренажерам и другому оборудованию, - рассказывает корреспонденту "РГ" Лариса Турсенева. - Еще вчера ничего не могла сделать из предложенных заданий, сегодня получается лучше. Задания дают в игровой форме, их интересно выполнять.

По словам главного врача Слободской ЦРБ Анатолия Калинина, ранняя реабилитация начинается уже в отделении реанимации. Чем раньше она происходит, тем лучше прогноз и быстрее восстановление, а значит - и возвращение к привычной жизни.