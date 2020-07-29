В Свердловской области назначен новый глава минздрава

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отставке главы министерства здравоохранения Андрея Цветкова и назначив на эту должность Андрея Карлова, главврача екатеринбургской детской больницы № 9.

По словам губернатора, бывший министр останется в структуре регионального правительства: он станет советником и займется созданием единой цифровой системы здравоохранения, которая объединит базу данных города и региона.

Андрей Карлов родился в 1961 году. В здравоохранении он уже почти 35 лет, 20 из которых - на руководящих должностях, также работал хирургом в Тавде, трудился в составе дежурной хирургической бригады и в территориальном центре медицины катастроф.

В "девятке" под его руководством внедрили малоинвазивные методики диагностики и лечения детей, выстроили систему взаимодействия хирургической, педиатрической и диагностической службы.