Вокруг Тюмени построят вторую кольцевую автодорогу

В Тюмени началась работа над проектом создания второй кольцевой автодороги.

Второе транспортное кольцо вокруг областного центра соединит существующую кольцевую дорогу с Червишевским и Московским трактами. В перспективе это позволит транзитному транспорту, минуя плотную городскую застройку, ехать с запада на восток либо на север. Об этом 28 июля заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая в прямом эфире на вопросы интернет-издания 72.ру.

- Фактически это будет объезд города. Сегодня весь транспортный поток, который идет со стороны Екатеринбурга и Кургана, так или иначе попадает на объездную, в том числе на улицу Федюнинского, а это городская магистраль, - рассказал губернатор. - Поэтому транзитный транспорт надо пустить мимо жилой застройки, и дорога, о которой мы говорим, позволит это сделать. Проект очень важен, мы будем его поэтапно реализовывать.

Глава региона сообщил, что в 2020 году заключен контракт на проектирование дороги. До сентября 2022 года планируется завершить проектирование четырех этапов строительства. После этого региональные власти будут понимать стоимость работ, смогут принять решение об их финансировании и этапах строительства.

- Это большой проект. Недавно мы обсуждали его с федеральными коллегами, возможно, сделаем его совместным, поскольку эта дорога соединит федеральные трассы, - сообщил Александр Моор.

Конкурс на разработку документации по строительству второго транспортного кольца вокруг Тюмени выиграл "Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект". Институт победил в аукционе, оценив стоимость проекта в 91 млн рублей. Причем начальная стоимость аукциона составляла 165 млн рублей.

Подробный отчет об инженерных изысканиях должен быть предоставлен к октябрю текущего года. До сентября 2021 года авторам необходимо разработать инженерный план проекта первых двух этапов постройки, а к сентябрю 2022 года - рабочий план третьего и четвертого этапов строительства.

Напомним, что движение по первому транспортному кольцу вокруг Тюмени официально открыли в середине августа прошлого года. Создание кольцевой автодороги позволило транзитному транспорту беспрепятственно объезжать город стороной. Протяженность автодороги составляет 55 км, она включает 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов. Решение о строительстве Тюменской кольцевой автомобильной дороги было принято в 2003 году.