Родителям предлагают давать налоговые вычеты за лечение взрослых детей

Согласно действующему законодательству, получить такой вычет сейчас можно на себя своих родителей, супруга или супругу, а также несовершеннолетних детей.

- Между тем, нередки случаи, когда и после совершеннолетия ребенок остается на иждивении родителей, - отметил автор законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. - Например, продолжает обучение в вузе. Или сама болезнь исключает для него возможность работать и зарабатывать.

Парламентарий пояснил, что в таких случаях расходы на лечение, операции, лекарства ложатся на плечи родителей.

Он назвал противоречие. Закон в действующей редакции не позволяет получить социальный вычет на лечение детей старше 18 лет, исключений не делается даже для детей-инвалидов. Хотя позволяет получать такие вычеты за супругов и родителей - взрослых, дееспособных людей.

Поправки касаются как родных детей, так и усыновленных, а также взятых под опеку. На вычет может рассчитывать только гражданин, имеющий официальный доход и уплачивающий с него НДФЛ.

Комментируя предложенный максимум вычета, депутат отметил, что она почти достигает самой высокой месячной пенсии по инвалидности (той, которая выплачивается инвалидам с детства 1 группы) - 13 454,64 руб.

Согласно пояснительной записке, проект в случае принятия не потребует дополнительных расходов бюджета, однако приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов, которые заранее посчитать невозможно. Выпадающие доходы предлагается учесть в параметрах федерального бюджета на 2021 год и начать реализацию нововведений с 1 января следующего года.