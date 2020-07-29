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29.07.2020 11:00
Рубрика: Общество

Роскачество: Холодные чай и кофе в жару не всегда полезны

Текст: Александр Проценко
В знойную погоду хочется освежиться с помощью чего-то холодного, но эксперты Роскачества нашли несколько причин, почему в жару лучше не злоупотреблять колд брю - кофе холодного заваривания и холодным чаем в бутылке или банке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Кофе рекомендуется выбирать с наименьшим количеством калорий, без искусственных подсластителей и с таким содержанием кофеина, чтобы получить и антиоксиданты, и заряд бодрости, а не просто выпить сладкий напиток с кофейным вкусом. Количество антиоксидантов будет примерно одинаковое вне зависимости от вида заваривания, но людям с проблемами пищеварительного тракта рекомендуется выбирать кофе холодного заваривания, чтобы снизить потенциальный риск изжоги и желудочных расстройств. Но среди ученых и врачей существует точка зрения, что напитки с высоким содержанием кофеина имеют мочегонный эффект. А по данным Национального центра биотехнологии США, если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать у организма сбой в системе потоотделения. Что может привести к дополнительному перегреву при повышенной температуре воздуха на улице.

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Холодный чай в бутылке или банке по своему составу больше похож на газированные напитки, чем на чай, - утверждают специалисты Роскачества. А наибольшая опасность в таких напитках исходит от добавленных сахаров. Полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40-50 г сахара, тогда как максимальная ежедневная доза сахара, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 г. К тому же охлажденные чаи в бутылке содержат почти в 10 раз меньше антиоксидантов, чем чай в пакетике, заваренный кипятком. Это означает, что потенциально полезные свойства чая - улучшение работы сердца и снижение риска диабета - сводятся практически к нулю.

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