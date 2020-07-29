Роспотребнадзор: Коронавирус не размножается на продуктах питания

Роспотребнадзор провел уже более двух тысяч исследований циркуляции коронавируса в объектах окружающей среды, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации​​​ в стране.

"Мы разработали специальные методические рекомендации по оценке содержания вируса в морской воде, в пресной воде, в питьевой, в сточной, на поверхностях, на продуктах питания. Сегодня проведено уже более двух тысяч исследований, в находках вируса нет", - отметила глава ведомства.

При этом сохраняться на поверхностях вирус может. В среднем он находится там двое суток. Поэтому крайне важно как можно чаще мыть руки, тщательно обрабатывать продукты и дезинфицировать все поверхности.