Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу

От 17 до 28% населения десяти российских регионов уже имеют иммунитет к новому типу коронавируса, сообщила на совещании у президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди населения. Обследовали более 26 тысяч человек. В 10 регионах защищенность составляет от 17 до 28%", - отметила Попова.

Сейчас исследования проходят еще в 10 регионах. Кроме этого, продолжается работа "по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется в дальнейшем иммунитет".

При этом число заразившихся коронавирусом в России растет в 10 раз медленнее, чем в начале в мае, отметила глава ведомства.