Роспотребнадзор: В России открыты более половины пляжей

В Роспотребнадзоре сообщили, что из 1 626 работающих пляжей в 40 регионах больше половины - 1 157 получили официальные заключения о соответствии санитарным нормам.

"На территории Российской Федерации в летний период текущего года в соответствии с реестрами субъектов планируются к эксплуатации 3 035 зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах (пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок) для взрослых и детей, - сказано в официальном сообщении ведомства. - Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе".

Служба Главного санитарного врача страны проводит регулярный контроль качества воды. По состоянию на конец июля санитарно-химические показатели, не соответствующие нормативам, зафиксированы в 11,8% проб, по микробиологическим - в 7,6%. Но в Крыму и Севастополе микробиологическим нормативам не соответствовали лишь 2,4% проб морской воды, в Красноярском крае - 0,1%.