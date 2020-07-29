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29.07.2020 10:34
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор: В России открыты более половины пляжей

Текст: Александр Проценко
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Роспотребнадзоре сообщили, что из 1 626 работающих пляжей в 40 регионах больше половины - 1 157 получили официальные заключения о соответствии санитарным нормам.

Фото: iStock
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"На территории Российской Федерации в летний период текущего года в соответствии с реестрами субъектов планируются к эксплуатации 3 035 зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах (пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок) для взрослых и детей, - сказано в официальном сообщении ведомства. - Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе".

Служба Главного санитарного врача страны проводит регулярный контроль качества воды. По состоянию на конец июля санитарно-химические показатели, не соответствующие нормативам, зафиксированы в 11,8% проб, по микробиологическим - в 7,6%. Но в Крыму и Севастополе микробиологическим нормативам не соответствовали лишь 2,4% проб морской воды, в Красноярском крае - 0,1%.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор

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