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Ответственное производство и потребление

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

29.07.2020 15:19
Текст: Светлана Ментюкова

Россия полностью прекратила закупки антиковидной продукции за рубежом

Россия полностью прекратила закупки антиковидной продукции за рубежом, и на сегодняшний день самостоятельно обеспечивает все текущие потребности. Об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, проходившего под председательством Владимира Путина, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Поставленные задачи по снабжению медицинских учреждений, аптек, торговых сетей, выполнены. За счет дополнительного финансирования, выделенного правительством, наши предприятия быстро расширили мощности, в несколько раз увеличив объемы выпуска. Мы полностью прекратили закупки антиковидной проджукции за рубежом, и сегодня обеспечиваем все текущие потребности здравоохранения, сформировали в регионах запасы разных средств индивидуальной защиты (СИЗ) и другой необходимой медпродукции", - отчитался Сергей Цыб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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По данным, озвученным замминистра, производственные мощности российских предприятий на сегодня рассчитаны на выпуск максимального суточного объема медицинских масок в количестве 14 млн штук, респираторов - 530 тысяч штук, защитных костюмов - 200 тысяч штук, защитных перчаток - 115 тысяч пар, защитных очков - 50 тысяч штук, антисептических средств - 380 млн литров.

"Сейчас предприятия ориентируются на спрос и задействуют эти возможности на 70-80%, - уточнил Сергей Цыб. - При этом с запасом закрывают потребности внутреннего рынка и, даже, осуществляют экспортные поставки и оказываю гуманитарную помощь".

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Вызов года. Ответственное производство и потребление
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