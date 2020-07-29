Россия поможет Киргизии разработать новый протокол лечения COVID-19

Российские специалисты помогут Киргизии разработать новый протокол лечения COVID-19. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер КР Аида Исмаилова.

По ее словам, действующий на данный момент в республике клинический протокол, применяемый при лечении коронавирусной инфекции, разработан киргизскими специалистами.

- После встреч и консультаций с медицинскими специалистами, прибывшими из России, минздрав Киргизии решил совместно с ними разработать новую версию протокола, - подчеркнула вице-премьер. Эта работа, как она утверждает, вскоре будет завершена.

Немногим ранее Россия направила в Киргизию несколько групп квалифицированных медицинских специалистов, включая военных, для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Часть их осталась в столице, остальные распределены по регионам республики, где оказывают помощь коллегам в лечении пациентов с COVID-19 и пневмонией.

- В сложной эпидемической ситуации, с которой мы столкнулись, врачи, рискуя жизнью, героически спасают жизни людей, - подчеркнула Аида Исмаилова. - Мы признательны, что в их числе, в этой команде героев, есть и российские врачи. Это свидетельство братских, стратегических и союзнических отношений между нашими странами.

- Уверен, что совместными усилиями нам удастся полностью переломить ситуацию в лечении больных с коронавирусной инфекцией, - заявил посол России в Киргизии Николай Удовиченко.

На 29 июля в Киргизии официально зарегистрировано свыше 34,5 тысячи случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Причем, резкий рост начался в июне. Умерли более 1,3 тысячи человек. Среди выявленных случаев много медработников - более 2,7 тысячи человек.