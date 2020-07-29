В ожидании решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которая может полностью запретить россиянам выступать на мировой арене, наши спортсмены снова выступили с обращением.

Чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами) попросили поддержки у комиссии спортсменов World Athletics.

- Мы уже обращались к вам в январе. На сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским атлетам по-прежнему приостановлена на неопределенный срок, - говорится в заявлении спортсменов в "Инстаграме". - Мы уже пропустили зимний сезон. Мы открыты для сотрудничества и выполняем свои обязанности и не можем пропустить еще один международный сезон из-за некорректных действий руководства ВФЛА.

Напомним, что возможный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях - это следствие невыплаты в срок до 1 июля 2020 года Всероссийской федерацией легкой атлетики штрафа в размере 5 миллионов долларов за причастность ее бывшего руководства к "делу Лысенко". Совет World Athletics может дать рекомендацию конгрессу полностью исключить ВФЛА из международной организации. В этом случае сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд. О решении должно быть объявлено сегодня вечером на специальной пресс-конференции.