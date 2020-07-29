Новости

В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса 07:14
Протестующие в Портленде подали иск на силовиков за применение газа 07:06
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота 06:59
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве 06:41
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе 06:27
Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом 05:49
Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город 05:45
СБ ООН разрешил ЮНИСЕФ поставлять медоборудование в КНДР 05:20
Житель Хабаровского края убил краснокнижную тигрицу 05:16
В Забайкалье открылись кафе, рестораны и кинотеатры 05:13
Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19 04:59
Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате 04:55
Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 04:35
В Биробиджане утонул 13-летний мальчик 04:16
Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву 04:14
На Камчатке арестованный мужчина умер в спецприемнике 03:48
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому" 03:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 04:29
Рубрика: В мире

В красной зоне

Бороться с COVID-19 помогают добровольцы. Местные и российские
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 166(8220)
Девушка-волонтер помогает оказывать медпомощь больным в стационаре. Фото: 24.kg Девушка-волонтер помогает оказывать медпомощь больным в стационаре. Фото: 24.kg
Девушка-волонтер помогает оказывать медпомощь больным в стационаре. Фото: 24.kg
С разницей в сутки в Киргизии приземлились два специальных борта из России. Самолеты минобороны и МЧС РФ доставили в республику группы медицинских работников, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Около сотни человек - эпидемиологов, инфекционистов и других специалистов - прибыли на Тянь-Шань, чтобы помочь справиться с распространением опасной болезни, накрывшей республику в последние несколько недель.

Поддержали союзника

Фото: Авиабаза "Кант"
Россия направила в Киргизию спецборты с группами медиков

Первый борт с российскими медиками приземлился в Канте - на одноименной авиабазе, где дислоцируются летчики ВКС РФ. Самолет минобороны доставил в Киргизию группу военных врачей, лекарства, средства индивидуальной защиты и медоборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

По данным Генштаба Вооруженных сил Киргизии, российские специалисты прибыли оказывать как консультативную, так и практическую помощь. Минобороны РФ разделило их на шесть бригад, в которые включили реаниматологов и инфекционистов. Прибывших направили работать в военные госпитали двух крупнейших городов республики - Бишкека и Оша.

- В состав каждой бригады вошли анестезиолог-реаниматолог, терапевт, медицинская сестра, которые обеспечат оказание лечебно-диагностической и профилактической помощи киргизским медикам в борьбе с COVID-19, - заверил журналистов врач-эпидемиолог Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Москва), подполковник Евгений Спиценко. - В лечении будем исходить из клинической картины.

Часть прибывших на помощь Киргизии займутся дезинфекционными работами.

Гражданские на борту

В Киргизии военные медики из РФ будут работать около месяца. Примерно на такой же срок в республику прилетела еще одна группа россиян, но уже бортом МЧС РФ. Он приземлился сутками позже в аэропорту "Манас". В состав гражданского медицинского десанта вошли в основном специалисты из Уфы, а также несколько человек из Москвы.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19

Как сообщают в посольстве России в республике, прибывшая бортом МЧС группа состоит из добровольцев. Причем башкирскую команду возглавляет замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов. По его словам, прилетевших с ним специалистов разделили на пять групп. В них вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

- Мы готовы оказывать помощь в организации помощи больным с COVID-19, - заверил он по прилету в Бишкек. - Кроме того, российские специалисты будут работать в красной зоне. То есть оказывать практическую помощь в лечении больных. Готовы работать там, где нужнее.

Часть российских врачей в итоге осталась в столице, где зафиксирован самый высокий рост случаев COVID-19, а остальных направили в медучреждения города Оша, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

Дружба бескорыстна

26 июля в Киргизию прибыл еще один спецборт МЧС России, но уже с большой партией медицинского оборудования и медикаментов. Она позволит обеспечить пациентов с COVID-19 и пневмонией качественным лечением и сократить число летальных исходов. По информации посольства России в Киргизии, помощь специалистами, лекарствами и техникой оказана республике по результатам переговоров между главами двух государств - Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым.

- Помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества, - отмечают в посольстве РФ в КР. - Надеемся, что оказанное Россией содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в республике.

Фото: Пресс-служба президента КР
Рост цен на лекарства в Киргизии объясняют спекуляциями

- Киргизстан получает широкую поддержку и помощь от стратегического партнера, - заявил первый замминистра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев. - Со стороны России была оказана помощь в борьбе с COVID-19 в виде средств для проведения ПЦР-тестов - на 110 тысяч исследований, реагентов в количестве более 1,8 тысячи штук. В первых числах июля в республику прибыли специалисты Роспотребназдора и минздрава России, которые оказали практическую помощь минздраву КР и оценили ситуацию на месте, после чего в Киргизстан и прибыли группы врачей из РФ.

тем временем

Помоги себе сам

Внутри страны тем временем возникали группы взаимопомощи. Люди помогали друг другу доставать необходимые лекарства и медоборудование, делились продуктами. Соотечественники за рубежом и, прежде всего, диаспора в России отправляли в Киргизию медикаменты и гуманитарную помощь, собранную ее представителями.

Простые киргизстанцы, как бы это громко ни звучало, продемонстрировали на своем примере чудо самоорганизации и взаимопомощи, и это впечатлило в том числе и руководство республики. "Мы становимся свидетелями того, какой силой стало волонтерское движение в стране, - заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков. - Нельзя не отметить сплоченность и героизм народа и медиков. Когда государство оказалось в беде, бизнесмены, добровольцы, обычные граждане оказали помощь, доказав, что вместе легче нести любую ношу".

вместе с тем

Подставили плечо

Российская помощь без преувеличений подоспела вовремя. К концу июля многие местные медики были выбиты из строя той самой инфекцией, от которой они лечили пациентов. На больничных койках оказались даже глава минздрава Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев. Всего с начала распространения COVID-19 его выявили у более чем 2,6 тысячи медработников. Многим из них удалось вернуться в строй, поскольку иного выхода не было. В клиники и стационары поступало слишком много новых больных, и их требовалось спасать.

Фото: Пресс-служба президента КР
Глава Киргизии выступил с обращением к согражданам

До прибытия российской помощи плечо киргизской медицине подставили сначала местные добровольцы. Волонтерские организации взялись за покупку и доставку продуктов и лекарств больным, а также помощь в госпитализации. Кто-то из добровольцев трудился даже в так называемых красных зонах, дневных и ночных стационарах, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку медперсонала. Порой не жалели и собственных жизней. Здесь особо примечателен пример студентки Киргизской государственной медакадемии Адинай Мырзабековой, которая скоропостижно скончалась буквально на рабочем месте в одном из стационаров Бишкека. Указом президента КР она награждена медалью "Эрдик" (посмертно).

Практически в то же самое время, когда в клиниках и медбригадах появились добровольцы из числа обычных граждан и студентов медицинских образовательных учреждений, в республику начали прибывать группы соотечественников, работавших в системе здравоохранения России и других стран. Они решили помочь землякам, попавшим в беду. Как и в случае с местными волонтерами, речь шла исключительно о безвозмездной поддержке. За считанные недели в республику таким образом вернулись из-за рубежа десятки медиков-добровольцев. Большинство из них - из России.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики