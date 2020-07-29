С разницей в сутки в Киргизии приземлились два специальных борта из России. Самолеты минобороны и МЧС РФ доставили в республику группы медицинских работников, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Около сотни человек - эпидемиологов, инфекционистов и других специалистов - прибыли на Тянь-Шань, чтобы помочь справиться с распространением опасной болезни, накрывшей республику в последние несколько недель.

Поддержали союзника

Первый борт с российскими медиками приземлился в Канте - на одноименной авиабазе, где дислоцируются летчики ВКС РФ. Самолет минобороны доставил в Киргизию группу военных врачей, лекарства, средства индивидуальной защиты и медоборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

По данным Генштаба Вооруженных сил Киргизии, российские специалисты прибыли оказывать как консультативную, так и практическую помощь. Минобороны РФ разделило их на шесть бригад, в которые включили реаниматологов и инфекционистов. Прибывших направили работать в военные госпитали двух крупнейших городов республики - Бишкека и Оша.

- В состав каждой бригады вошли анестезиолог-реаниматолог, терапевт, медицинская сестра, которые обеспечат оказание лечебно-диагностической и профилактической помощи киргизским медикам в борьбе с COVID-19, - заверил журналистов врач-эпидемиолог Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Москва), подполковник Евгений Спиценко. - В лечении будем исходить из клинической картины.

Часть прибывших на помощь Киргизии займутся дезинфекционными работами.

Гражданские на борту

В Киргизии военные медики из РФ будут работать около месяца. Примерно на такой же срок в республику прилетела еще одна группа россиян, но уже бортом МЧС РФ. Он приземлился сутками позже в аэропорту "Манас". В состав гражданского медицинского десанта вошли в основном специалисты из Уфы, а также несколько человек из Москвы.

Как сообщают в посольстве России в республике, прибывшая бортом МЧС группа состоит из добровольцев. Причем башкирскую команду возглавляет замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов. По его словам, прилетевших с ним специалистов разделили на пять групп. В них вошли хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и другие специалисты с большим опытом в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

- Мы готовы оказывать помощь в организации помощи больным с COVID-19, - заверил он по прилету в Бишкек. - Кроме того, российские специалисты будут работать в красной зоне. То есть оказывать практическую помощь в лечении больных. Готовы работать там, где нужнее.

Часть российских врачей в итоге осталась в столице, где зафиксирован самый высокий рост случаев COVID-19, а остальных направили в медучреждения города Оша, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

Дружба бескорыстна

26 июля в Киргизию прибыл еще один спецборт МЧС России, но уже с большой партией медицинского оборудования и медикаментов. Она позволит обеспечить пациентов с COVID-19 и пневмонией качественным лечением и сократить число летальных исходов. По информации посольства России в Киргизии, помощь специалистами, лекарствами и техникой оказана республике по результатам переговоров между главами двух государств - Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым.

- Помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества, - отмечают в посольстве РФ в КР. - Надеемся, что оказанное Россией содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в республике.

- Киргизстан получает широкую поддержку и помощь от стратегического партнера, - заявил первый замминистра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев. - Со стороны России была оказана помощь в борьбе с COVID-19 в виде средств для проведения ПЦР-тестов - на 110 тысяч исследований, реагентов в количестве более 1,8 тысячи штук. В первых числах июля в республику прибыли специалисты Роспотребназдора и минздрава России, которые оказали практическую помощь минздраву КР и оценили ситуацию на месте, после чего в Киргизстан и прибыли группы врачей из РФ.

тем временем

Помоги себе сам

Внутри страны тем временем возникали группы взаимопомощи. Люди помогали друг другу доставать необходимые лекарства и медоборудование, делились продуктами. Соотечественники за рубежом и, прежде всего, диаспора в России отправляли в Киргизию медикаменты и гуманитарную помощь, собранную ее представителями.

Простые киргизстанцы, как бы это громко ни звучало, продемонстрировали на своем примере чудо самоорганизации и взаимопомощи, и это впечатлило в том числе и руководство республики. "Мы становимся свидетелями того, какой силой стало волонтерское движение в стране, - заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков. - Нельзя не отметить сплоченность и героизм народа и медиков. Когда государство оказалось в беде, бизнесмены, добровольцы, обычные граждане оказали помощь, доказав, что вместе легче нести любую ношу".

вместе с тем

Подставили плечо

Российская помощь без преувеличений подоспела вовремя. К концу июля многие местные медики были выбиты из строя той самой инфекцией, от которой они лечили пациентов. На больничных койках оказались даже глава минздрава Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболот Усенбаев. Всего с начала распространения COVID-19 его выявили у более чем 2,6 тысячи медработников. Многим из них удалось вернуться в строй, поскольку иного выхода не было. В клиники и стационары поступало слишком много новых больных, и их требовалось спасать.

До прибытия российской помощи плечо киргизской медицине подставили сначала местные добровольцы. Волонтерские организации взялись за покупку и доставку продуктов и лекарств больным, а также помощь в госпитализации. Кто-то из добровольцев трудился даже в так называемых красных зонах, дневных и ночных стационарах, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку медперсонала. Порой не жалели и собственных жизней. Здесь особо примечателен пример студентки Киргизской государственной медакадемии Адинай Мырзабековой, которая скоропостижно скончалась буквально на рабочем месте в одном из стационаров Бишкека. Указом президента КР она награждена медалью "Эрдик" (посмертно).

Практически в то же самое время, когда в клиниках и медбригадах появились добровольцы из числа обычных граждан и студентов медицинских образовательных учреждений, в республику начали прибывать группы соотечественников, работавших в системе здравоохранения России и других стран. Они решили помочь землякам, попавшим в беду. Как и в случае с местными волонтерами, речь шла исключительно о безвозмездной поддержке. За считанные недели в республику таким образом вернулись из-за рубежа десятки медиков-добровольцев. Большинство из них - из России.