Российские мусульмане впервые не едут в хадж по святым местам

В среду, 29 июля, в Мекке начался хадж, паломничество к святым местам мусульман, а 31 июля наступает один из главных праздников ислама Курбан-байрам. Однако вместо привычных 2,5 миллиона человек обряд к Каабе совершат всего десять тысяч человек, 25 тысяч российских паломников останутся дома. Дома у мусульман пройдет и Курбан-байрам. Всему виной коронавирус - Саудовская Аравия впервые закрыла границы, а в России смягчены, но не отменены условия самоизоляции.

Дело в том, что на Аравийском полуострове нет улучшения с COVID-19: в июне рост заболеваемости продолжился - свыше 250 тысяч зараженных, прирост до двух тысяч в день. Обряд состоится всего для десяти тысяч человек и в очень жестких условиях - после сдачи теста на коронавирус лицами от 20 до 50 лет и предоставлением расписки о соблюдении двухнедельного карантина, до и после хаджа.

Верующие не смогут прикоснуться к Каабе, но онлайн-трансляция хаджа будет идти по всему миру. При этом, как сообщает Совет муфтиев России, все 25 тысяч российских паломников в Мекку сохраняют шансы совершить хадж в 2021 году. Учитывая, что многие на него копят годами (его стоимость составляет от 160 тысяч рублей), Совет муфтиев предложил варианты решения проблемы. Те, кто заранее оплатил тур, могут как вернуть деньги, так и перенести поездку на следующий год.

"Большинство паломников решили вернуть деньги, - заявил в интервью "РГ" заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. - Никаких задержек со стороны турфирм нет. Правда, в интернете встречались страницы с предложением "отправиться в хадж-2020", будто нет запрета. Мы следим за сомнительными сайтами, предупреждаем людей, жалоб пока нет".

Совет муфтиев России все же рекомендует, тем, у кого сорвалась поездка, оставить деньги в турфирмах, заключив соглашение. Мотивация - квота на 2021 год может удвоиться - с 25 тысяч до 50, что обещает Саудовская Аравия.