Новости

Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 19:00
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 18:46
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 18:40
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 18:35
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 18:30
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 18:04
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 18:02
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился

Текст: Алексей Дуэль

Инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0%, сообщает пресс-служба Росстата. По данным статистического ведомства, с начала июля цены выросли на 0,4%, а с начала года - на 3%. В прошлом году аналогичные показатели составляли 0% и 2,7% соответственно.

Фото: iStock
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Среди продуктов заметнее других подорожал сахар-песок - на 1,2% в целом по стране, в отдельных регионах на 5,3-6,4%. Свинина стала стоить на 0,9% больше. Уменьшились цены на пшено (-0,4%), куриное мясо и гречневую крупу (по -0,2% в обоих случаях).

Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,1%, максимальное снижение цены отмечено на помидоры (-5.4%), картофель (-4,4%) и репчатый лук (-3,2%). При этом подорожали морковь и яблоки - на 1,9% и 0,7% соответственно.

Фото: iStock
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Цены на медикаменты колебались в пределах 0,2%. Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожали шампуни - на 0,5% и спортивные костюмы - на 0,2-0,4%.

Автомобильный бензин прибавил 0,1% цены, расценки на дизтопливо остались прежними. Одновременно отмечен рост тарифов на водоснабжение, отопление, бытовой газ на 0,1-0,4%.

Экономика Товары и цены Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России