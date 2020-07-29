Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился

Инфляция за неделю с 21 по 27 июля составила 0%, сообщает пресс-служба Росстата. По данным статистического ведомства, с начала июля цены выросли на 0,4%, а с начала года - на 3%. В прошлом году аналогичные показатели составляли 0% и 2,7% соответственно.

Среди продуктов заметнее других подорожал сахар-песок - на 1,2% в целом по стране, в отдельных регионах на 5,3-6,4%. Свинина стала стоить на 0,9% больше. Уменьшились цены на пшено (-0,4%), куриное мясо и гречневую крупу (по -0,2% в обоих случаях).

Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,1%, максимальное снижение цены отмечено на помидоры (-5.4%), картофель (-4,4%) и репчатый лук (-3,2%). При этом подорожали морковь и яблоки - на 1,9% и 0,7% соответственно.

Цены на медикаменты колебались в пределах 0,2%. Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожали шампуни - на 0,5% и спортивные костюмы - на 0,2-0,4%.

Автомобильный бензин прибавил 0,1% цены, расценки на дизтопливо остались прежними. Одновременно отмечен рост тарифов на водоснабжение, отопление, бытовой газ на 0,1-0,4%.