С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку

С 1 сентября Сбербанк планирует перевести на удаленную работу 30% сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка. По словам представителей пресс-службы, это новый формат, который не будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе пояснили, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, поэтому в плановом порядке банк выведет в офисе до 70% персонала. Сейчас по Сбербанку на рабочих местах находятся более 70% сотрудников, а в отделениях - 100%.

Напомним, что в мае глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания планирует оставить на удаленной работе 70% сотрудников. Кроме того, было сказано, что в высшем руководстве соотношение будет противоположным - 30% топ-менеджеров продолжат работать удаленно, а 70% выйдут в офис.