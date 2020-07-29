Новости

Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 19:00
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 18:46
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 18:40
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 18:35
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 18:30
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 18:04
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 18:02
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 18:30
Рубрика: Экономика

С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку

Текст: Иван Черноусов

С 1 сентября Сбербанк планирует перевести на удаленную работу 30% сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка. По словам представителей пресс-службы, это новый формат, который не будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Фото: iStock
Пенсию и соцстраховку можно будет оформить через банки

В пресс-службе пояснили, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, поэтому в плановом порядке банк выведет в офисе до 70% персонала. Сейчас по Сбербанку на рабочих местах находятся более 70% сотрудников, а в отделениях - 100%.

Напомним, что в мае глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания планирует оставить на удаленной работе 70% сотрудников. Кроме того, было сказано, что в высшем руководстве соотношение будет противоположным - 30% топ-менеджеров продолжат работать удаленно, а 70% выйдут в офис.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России