Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

Новости

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровском крае назначен первый зампред правительства 11:53
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет 11:20
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:12
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 11:07
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% 10:59
Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников 10:39
В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона 10:26
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:56
Рубрика: Экономика

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

Текст: Александр Проценко

Сбербанк увеличит долю в капитале холдинга Rambler Group до 55% через выкуп у нее 6,95% акций и 1,5% у компании A&NN, инвестировав 2 млрд рублей.

Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России

Еще в 2019 году Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате чего банк стал собственником 46,5% акций. Теперь, как отмечают в крупнейшей кредитной организации РФ, Сбербанк "планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке".

Как рассказал РБК гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян, "привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании".

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным