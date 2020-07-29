Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

Сбербанк увеличит долю в капитале холдинга Rambler Group до 55% через выкуп у нее 6,95% акций и 1,5% у компании A&NN, инвестировав 2 млрд рублей.

Еще в 2019 году Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате чего банк стал собственником 46,5% акций. Теперь, как отмечают в крупнейшей кредитной организации РФ, Сбербанк "планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке".

Как рассказал РБК гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян, "привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании".