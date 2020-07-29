Си Цзиньпин призвал трансформировать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Он призвал приложить усилия для превращения АБИИ в многосторонний банк развития нового типа, позволяющий стимулировать рост экономики во всем мире, в платформу, идущую в ногу со временем, в структуру международного сотрудничества, соответствующую высоким стандартам, а также в новый эталон международного многостороннего взаимодействия.

АБИИ, инициированный Си Цзиньпином в конце 2013 года, официально начал свою работу в январе 2016 года. "Эта инициатива была выдвинута с целью содействия инфраструктурному строительству и взаимосвязанности в Азии, а также с целью углубления регионального сотрудничества ради осуществления совместного развития", - отметил Си Цзиньпин.

От 57 членов-учредителей до нынешних 102 членов на шести континентах - Азии, Европе, Африке, Северной Америке, Южной Америке и Океании - АБИИ постоянно укрепляется и уже обеспечил своим членам примерно 20 млрд долларов инфраструктурных инвестиций.