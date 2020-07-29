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29.07.2020 10:08

Си Цзиньпин призвал трансформировать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал трансформировать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в новую платформу, ориентированную на развитие всех его членов и формирование сообщества единой судьбы человечества. С таким заявлением он выступил на открытии 5-го ежегодного заседания Совета управляющих АБИИ, прошедшего по видеосвязи, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Он призвал приложить усилия для превращения АБИИ в многосторонний банк развития нового типа, позволяющий стимулировать рост экономики во всем мире, в платформу, идущую в ногу со временем, в структуру международного сотрудничества, соответствующую высоким стандартам, а также в новый эталон международного многостороннего взаимодействия.

АБИИ, инициированный Си Цзиньпином в конце 2013 года, официально начал свою работу в январе 2016 года. "Эта инициатива была выдвинута с целью содействия инфраструктурному строительству и взаимосвязанности в Азии, а также с целью углубления регионального сотрудничества ради осуществления совместного развития", - отметил Си Цзиньпин.

От 57 членов-учредителей до нынешних 102 членов на шести континентах - Азии, Европе, Африке, Северной Америке, Южной Америке и Океании - АБИИ постоянно укрепляется и уже обеспечил своим членам примерно 20 млрд долларов инфраструктурных инвестиций.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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