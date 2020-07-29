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29.07.2020 19:11
Рубрика: Спорт

Вышел из воды

Лучший синхронист мира Александр Мальцев теперь побеждает и на суше
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Четырехкратный чемпион мира в синхронном плавании Александр Мальцев, который выступает в смешанном дуэте, одержал победу на виртуальных международных соревнованиях под эгидой международной и панамериканской федераций плавания - FINA и UANA. Онлайн-формат турнира уже никого не удивил, но - внимание - участники состязались на суше!
Сесть на шпагат для Александра Мальцева не проблема. Партнерша Олеся Платонова не отстает. Фото: Из личного архива Александра Мальцева

О новом опыте Александр Мальцев рассказал корреспонденту "РГ".

Александр, сложно представить, как синхронисты могли соревноваться вне бассейна. По каким правилам проходили соревнования?

Александр Мальцев: Сначала была разработана серия упражнений, которую всем участникам надо было выучить. Для девочек задание придумывала знаменитая испанская спортсменка Андреа Фуэнтес, для мальчиков - пионер мужского синхронного плавания Билл Мэй. Это были позиции балетных ног, переход из фигуры в фигуру, что мы делаем на воде, отжимания, стойка на голове с различными движениями ног, в том числе со шпагатом, чтобы показать гибкость и технику. В конце нужно было выполнить упражнение на координацию и вестибулярную устойчивость - прыжок на 360 градусов с остановкой. Когда подошла моя очередь, я выступил на фоне российского флага. Это было одно из требований. А моя новая партнерша Олеся Платонова нарисовала красивую цифру восемь - мой стартовый номер - в цветах нашего триколора. Когда все участники представили свои упражнения, а судьи подсчитывали баллы, Билл Мэй брал неформальные интервью у спортсменов, чтобы заполнить паузу.

Но вообще ждать пришлось долго. Старт был назначен на пять вечера по Москве, а выступил я только к девяти. Отмечу еще, что соревнования проходили в течение двух дней. Все потому, что на турнир во всех возрастных категориях - от 12 и младше до взрослых - заявились представители около 200 стран со всех пяти континентов. Четверть всех спортсменов были мальчиками и мужчинами.

Приятно было, образно выражаясь, окунуться в соревновательную атмосферу после такого большого перерыва?

Александр Мальцев: Мы все увиделись, обменялись положительными эмоциями. Те, кто выступает на мировом уровне, привыкли, что постоянно пересекаемся на соревнованиях. Мы - большая дружная семья. Пандемия нарушила планы. Но FINA и UANA нашли выход. Но я бы хотел сказать, что это даже важнее для детей, чем для титулованных спортсменов. Начинающим в таком состоянии неопределенности, когда нарушаются графики подготовки, сложно понять, стоит продолжать или нет. А любые соревнования - хороший стимул. Для детей важно, чтобы их труд был оценен. Меня, например, "приглашали" на детские соревнования, которые проводили в Израиле в онлайн-режиме, вручать виртуальные медали. Получить напутствие от чемпиона, диплом в электронном виде - все это имеет большое значение для тех, кто только начинает свой путь в спорте.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Интересно, во время турнира Artistic Swimming Virtual Challenge вы открыли для себя новые имена, увидели потенциальных соперников?

Александр Мальцев: Второе место в моей категории занял Жоэль Лепе из Мексики. Я о нем еще не слышал. Это говорит о том, что мужское синхронное плавание развивается во всем мире. В Бразилии тренируется целая мужская группа, причем очень приличного уровня. В Аргентине появляются ребята.

Поэтому мы много выступали на Мировой серии в прошлом году, сейчас я тоже участвую в разных мероприятиях. Стараюсь на своем примере показывать, что все возможно. Даже после этих виртуальных соревнований мне писали, что в Казахстане в синхронное плавание приходят мальчики, вдохновляясь моими успехами. Еще ко мне обратился испанец. Ему 25 лет, он тренируется во Франции, учится по моим видео. Это приятно слышать.

А как у вас дела с новой партнершей? Дуэт сложился?

Александр Мальцев: Олесе 19 лет. Она чемпионка Европы среди юниоров. Так что для нее было вызовом встать в основной микст-дуэт и заменить Майю Гурбанбердиеву, с которой мы выиграли два "золота" на чемпионате мира-2019. Но мне кажется, она хорошо справляется. В принципе и технически, и артистически она сильная партнерша. Очень надеемся, что чемпионат России все же состоится в ноябре. Хотим выступить и опробовать новый состав. А если ситуация не улучшится, не исключаю, что виртуальные турниры будут проходить уже на воде.

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