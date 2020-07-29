СМИ: Польша побоялась размещать истребители F-35 у границ России

Польша отказалась от идеи разместить новые истребители F-35 Lightning II на военной базе города Мальборк, который находится на севере страны в 80 километрах от Калининградской области.

Такое решение было принято из-за опасений, что Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Defence24.

Истребители разместят в Свидвине, недалеко от границы с Германией. Там десять лет назад базировались две эскадрильи истребителей Су-22, то есть сохранилась соответствующая инфраструктура. Министерство обороны Польши уже объявило тендер на работы по модернизации объекта.