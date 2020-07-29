СМИ: Власти Портленда продержат силовиков в городе еще 90 дней

Поддерживающие порядок в американском Портленде силовики пробудут в городе еще как минимум 90 дней, выяснили сотрудники телекомпании CNN, материалы которых цитирует ТАСС. Находящихся в командировке сотрудников таможенно-пограничной службы страны будет при необходимости заменять, но не убирать с улиц города.

В попавших журналистам бумагах указывается, что дислоцированных в Портленде силовиков рекомендуется объединять в отряды численностью до 25 человек. Отбираться в эти подразделения будут прежде всего те, кто прошел тактическую подготовку, обладает навыками ведения разведки, поиска и спасения.

Напомним, что в последние два месяца в Портленде не прекращаются акции протеста, которые сопровождаются беспорядками, грабежами и драками. Только за последние сутки были задержаны 74 человека, 60 предъявлены обвинения.