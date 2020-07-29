Собаки смогли выявить коронавирус

Собаки смогли определить инфицированные коронавирусом биологические жидкости, причем, чувствительность обнаружения составила 83 процента. Результаты исследования опубликованы в BMC Infectious Diseases.

Пола Джендрни и ее коллеги из Университета ветеринарной медицины Ганновера предположили, что собак можно использовать в предотвращении распространения COVID-19, в местах большого скопления людей, например, в аэропортах или на стадионах.

Для участия в эксперименте ученые взяли восемь собак. Животным понадобилось две недели, чтобы привыкнуть к автоматизированной тренировочной системе и еще семь дней для обучения.

После этого было проведено двойное слепое рандомизированное контрольное исследование, в котором использовались образцы от семи инфицированных людей и семи здоровых. Два образца с коронавирусом представляли собой трахеобронхиальный секрет, остальные - слюну.

Правильность выбора животными исследуемого материала составила 94 процента. Причем, разницы в способности обнаружения вируса в слюне и секрете трахеи практически не было.

Надо отметить, что раньше считалось, что собаки не могут заразиться COVID-19, но сейчас известны единичные случаи инфицирования животных, что необходимо учитывать при использовании их для выявления зараженного материала или человека.