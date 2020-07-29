Справка о смерти может стать электронной

Минздрав предлагает формировать медицинское свидетельство о смерти в форме электронного документа. Также электронные справки о смерти могут начать выдаваться в случае перинатальной смерти. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава, размещенного для общественного обсуждения.

Правда для того, чтобы медучреждение выдало электронную справку о смерти, необходимо согласие родственников умершего, либо того лица, которое за этой справкой обращается.

Для чего нужна электронная справка о смерти? Сейчас родственники умершего получают бумажные свидетельства о смерти. Их нужно предоставить в органы ЗАГС, где делается отметка, что человек умер. Справку в ЗАГС могут передавать и агенты при организации похорон. Но это платная услуга.

"Возможность формирования данных медицинских свидетельств в форме электронных документов позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов смерти без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния", - отмечают в Минздраве.