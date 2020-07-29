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29.07.2020 09:27
Рубрика: Общество

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

Текст: Ксения Колесникова
Средний чек на набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы, - то есть комплект канцелярских принадлежностей в сборе) в июле 2020 года составил 712 рублей. Как сообщает RT со ссылкой данные исследования одной из российских IT-компаний, это на 55% выше, чем годом ранее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом число покупок таких наборов выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года. Аналитики считают: на рост продаж повлиял отложенный спрос. Плюс - более практичная стратегия потребления. Родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного. Отсюда и более высокий средний чек.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Эксперты также проанализировали продажи рюкзаков. Средний чек на них в июле 2020 года составил 1563 рубля (это на 3% меньше, чем в 2019 году). А вот число покупок рюкзаков - резко увеличилось на 38%.

Средний чек на дневники - 142 рубля - аж 34% выше прошлого года. А покупок, наоборот, стало меньше на 21%.

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