Средний чек на набор первоклассника вырос на 55%

При этом число покупок таких наборов выросло на 10% по сравнению с июлем 2019 года. Аналитики считают: на рост продаж повлиял отложенный спрос. Плюс - более практичная стратегия потребления. Родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного. Отсюда и более высокий средний чек.

Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Эксперты также проанализировали продажи рюкзаков. Средний чек на них в июле 2020 года составил 1563 рубля (это на 3% меньше, чем в 2019 году). А вот число покупок рюкзаков - резко увеличилось на 38%.

Средний чек на дневники - 142 рубля - аж 34% выше прошлого года. А покупок, наоборот, стало меньше на 21%.