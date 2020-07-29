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29.07.2020 03:17
Рубрика: В мире

США рассматривают передачу своей вакцины от COVID-19 другим странам

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти США допускают, что будут поставлять свою вакцину от коронавируса в другие страны. Об этом президент Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

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"Как только вакцина будет готова, она сразу же поступит во все медучреждения. Мы намерены поделиться лекарством и с другими странами. Сейчас ждем, когда препарат одобрят для применения", - цитирует американского лидера ТАСС.

Дональд Трамп также рассказал, что в США увеличили производство материалов, которые нужны для создания вакцины от нового типа коронавируса. Власти страны рассчитывают на одномоментное производство 100 миллионов доз вакцины, сразу после одобрения препарата. А после его выпуск намерены увеличить до 500 миллионов доз.

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