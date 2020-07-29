США внесли в санкционный список двух бывших чиновников Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов включили в санкционный список экс-министра электроснабжения Венесуэлы и его заместителя. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Речь идет о Луисе Альфреде Мотта Домингесе, который ранее также возглавлял национальную корпорацию по электроэнергии Corpoelec, и Эустикио Хосе Луго Гомесе, занимавшем в компании пост топ-менеджера, пишет РИА Новости.

По словам Помпео, они в попали в черный список, так как использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не на благо народа Венесуэлы. Помимо бывших чиновников под санкции попали и нескольких членов их семей.