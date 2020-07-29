США задействуют суперкомпьютер для обработки данных о COVID-19

В Соединенных Штатах будут анализировать данные о новом коронавирусе с помощью самого быстродействующего в стране суперкомпьютера. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения и социальных служб США.

Ведомство намерено совместно с министерством по делам ветеранов и минэнерго участвовать в программе по обмену и анализу данных об инфекции. Конечной целью данной межведомственной инициативы является создание вакцины от коронавируса и лекарств для его лечения, пишет ТАСС.

В этой работе будет задействован самый быстродействующий суперкомпьютер в стране Summit. С его помощью планируется проводить "комплексный анализ массивов данных, касающихся сферы здравоохранения". Это позволит быстрее выявить препараты, которые могут помочь заразившимся коронавирусом.

Summit, созданный американской корпорацией IBM, в течение почти двух лет считался самым быстродействующим компьютером в мире. В июне этого года данный статус перешел к японскому суперкомпьютеру "Фугаку".