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29.07.2020 15:54
Рубрика: Культура

Археологи наткнулись на странные могилы в колыбели цивилизации Европы

Текст: Денис Передельский
Фото: Bulgarian Academy of Sciences Фото: Bulgarian Academy of Sciences
Фото: Bulgarian Academy of Sciences

Болгарские археологи при проведении раскопок в раннем неолитическом поселении Слатина в Софии обнаружили 8000-летние захоронения четырех людей, погребенных необычным способом.

Об открытии сообщила Академия наук Болгарии. Оно было сделано на территории археологического участка Слатина, который считается колыбелью европейской цивилизации.

Исследователи из Национального археологического института обнаружили захоронения четырех людей, троих взрослых и ребенка, являющихся самыми ранними на территории Софии и Софийской равнины. В одной из могил были найдены останки мужчины и ребенка.

Фото: Rambam Health Care Campus
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В другой могиле покоилась женщина, причем при погребении ее уложили на живот. Рядом с ней был похоронен мужчина, причем одну из его рук при погребении специально поместили под тело, а ноги его были согнуты в коленях и поджаты к туловищу. Подобного в похоронной практике неолита не встречалось. Впрочем, о ритуалах того времени вообще мало что известно.

В ближайшее время планируется провести анализ ДНК найденных останков. Это позволит определить принадлежность погребенных к определенной культуре, а также выяснить степень родства между ними. К слову, раскопки в Слатине ведутся уже 30 лет. Но только в прошлом году здесь впервые были обнаружены два захоронения.

Все четыре могилы, найденные в текущем полевом сезоне, датируются началом шестого тысячелетия до нашей эры. То есть это были одни из первых жителей поселения, которое, как считается, существовало на протяжении примерно 500 лет, и с которого, предположительно, началась цивилизация Европы.

Найденные во время предыдущих раскопок предметы указывают на то, что в этом поселении жили земледельцы и скотоводы. Само оно было основано в конце седьмого тысячелетия до нашей эры. Новые находки доказывают, что это было цивилизованное общество.

Так, помимо четырех могил, археологи нашли керамические сосуды, фрагменты веретена, ткацкого станка, печи и многое другие артефакты. К слову, в Слатине планируется возведение новых жилых домов. Поэтому текущие археологические раскопки, фактически, являются спасательной операцией.

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