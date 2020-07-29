Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Фахреттина Коджи, которого цитирует РИА Новости, в Стамбуле и Измире - двух крупнейших портовых городах страны - пик заболеваемости уже пройден, однако волна эпидемии идет на восток. Тем более что грядет мусульманский праздник окончания хаджа Курбан-байрам, во время которого никаких ограничений вводить не предполагается.

За последние сутки в Турции выявлено 963 новых инфицированных, 15 пациентов скончались. Всего в стране зарегистрировано 228 тысяч заболевших COVID-19. Как известно, восток страны не популярен у иностранных туристов. К центральному региону относится столица - Анкара и историческая область Каппадокия, знаменитая своим уникальным ландшафтом с "каменными столбами" и раннехристианскими фресками, сохранившимися в пещерах, которые сегодня имеют статус музея.