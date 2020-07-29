Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа за видео о коронавирусе

Twitter заблокировал учетную запись сына Дональда Трампа за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2. "Мы временно ограничили некоторые функции вашего аккаунта, так как он нарушает наши правила", - объяснила свои действия администрация соцсети.

Дональд Трамп-младший разместил на своей странице вызвавшую неоднозначную реакцию видеозапись. Ролик демонстрирует группу людей в лабораторных халатах, которые утверждает, что защитные маски не нужны, а противомалярийный препарат гидроксихлорохин обладает исцеляющими свойствами.

Президент США также опубликовал ссылку на это видео. Трамп написал: "От COVID-19 есть лекарство. Америка, проснись". Пост главы Белого дома Twitter просто удалил, сообщает ТАСС.