У половины жителей трущоб Мумбаи обнаружен коронавирус

У половины жителей трущоб Мумбаи, которые согласились сдать тесты на COVID-19, обнаружена смертельная инфекция. Индия является третьей страной с самым большим - более 1,5 миллиона - количеством заболеваний в мире, но у местных властей и представителей международных организаций есть опасения, что отсутствие тестирования может означать: истинная цифра случаев заражения Sars-Cov-2 намного выше.

По данным обследования, которое цитирует Guardian, анализы крови у 6936 случайно выбранных людей, проведенные городскими властями Мумбаи, показали: у 57% жителей трущоб имеются вирусные антитела, свидетельствующие о том, что они переболели коронавирусом. В Мумбаи, где около 40% населения проживает в трущобах, на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 110 000 случаев инфицирования и более 6000 смертельных исходов.

В городе с населением 20 миллионов человек находится крупнейшая в мире трущоба Дхарави, где проживает около миллиона человек. Но смертельные случаи в постоянно расширяющейся трущобе не росли, в результате местные чиновники заявили, что их активные усилия по сдерживанию распространения вируса были эффективными. Результаты исследования показали, что бессимптомные инфекции в Индии "вероятно, составляют высокую долю всех случаев заражения". Неделю назад исследование, проведенное правительством Индии по наличию антител, показало, что почти четверть жителей столицы Нью-Дели, где проживает 20 миллионов человек, заразились коронавирусом.