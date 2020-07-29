Умер бывший муж певицы Наргиз

Композитору и певцу Руслану Шарипову, экс-солисту узбекской группы "Байт", было 53 года.

В середине 80-х он был одним из самых популярных музыкантов Узбекистана, а созданная им группа "Байт" столь успешно копировала гремевшую в те годы шведскую "Европу", что тоже собирала многотысячные зрительные залы. Руслан - отличный вокалист, он и сам писал песни, делал аранжировки. При этом не давал интервью и старался не раскрывать факты своей биографии - был человеком сдержанным, больше всего любящим музыку и творчество.

Однажды за кулисами Руслан и познакомился с Наргиз. Он был высокий, стройный, длинноволосый, умный. Вскоре они начали выступать вместе, сыграли свадьбу.

Поговаривали, что Руслан хотел привлечь к участию в "Байте" и Наргиз. Ну а что голос у нее мощный, вполне и рокерский?! Но группа ("Восток дело тонкое", - как говорил герой фильма "Белое солнце пустыни") была категорически против того, чтобы в ней присутствовала женщина. Не только Наргиз, любая!

В итоге "Байт" ездили на гастроли, а Наргиз ждала от Руслана ребенка. Но однажды популярный музыкант признался ей в изменах, которые случались во время тура, и она ушла. Родила их общую дочку Сабину, которую воспитывала уже самостоятельно, эмигрировала в США. Жила там, пока не появилась на шоу "Голос"...

А Руслан остался в Узбекистане. Получил звание заслуженного артиста этой страны. Писал песни для других исполнителей, в частности, групп "Шахзод" и Setora. Делал это снова очень талантливо. Очень редко и сам выходил на сцену, в частности, в дуэте с Юлдуз Усмоновой.

Дружил с нашими артистами, в частности, с Сосо Павлиашвили.

Но песни его в России все-таки были почти не известны, поскольку писал Руслан Шарипов их на своем родном, узбекском языке, а не на русском или, скажем, английском…

Как сообщает узбекский портал upl.uz, причиной смерти музыканта стал инсульт.

Кстати

Наргиз рассказывала, что после того, как уехала в США, бывший муж позвонил ей только четыре раза.