Умер олимпийский чемпион в беге на 100 метров Александр Аксинин

Олимпийский чемпион 1980 года, легкоатлет Александр Аксинин умер в возрасте 65 лет. Информация об этом размещена на сайте ВФЛА. "Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Тимофеевича Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Бывший товарищ Аксинина по сборной СССР на Олимпиаде в Москве в 1980 году Николай Сидоров рассказал ТАСС, что пока неизвестно, что же стало причиной смерти.

"Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны", - сказал Сидоров.

Александр Аксинин - олимпийский чемпион в эстафете 4х100. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады 1976 года в Монреале в эстафете 4х100 м.

Он выигрывал чемпионат Европы и трижды становился победителем чемпионата Советского Союза.