В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию

Стоимость отдыха в Турции выросла на 10% после сообщений о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента составляет порядка 10%", - сказала она в ходе онлайн пресс-конференции (цитата по ТАСС). Как отметила Ломидзе, цены могут вырасти еще больше, если спрос и дальше будет расти. Спрос уже резко вырос, добавила она.

При этом, цены на бюджетные отели остались на прежнем уровне.

Вместе с тем, продажи туров по России не снижаются. Цены на отдых в России в бюджетном сегменте сейчас на 20% ниже, чем в аналогичном сегменте в Турции, уточнила она.