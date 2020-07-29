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29.07.2020 19:12
Рубрика: Культура

Нельзя отнять

В галерее "Ковчег" открылась выставка "Круг Тамручи"
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Слова из текста Натальи Тамручи, предварявшего выставку "Воспоминания и сны" (2010) в Открытой галерее: "Воспоминания и сны - наилучшая форма присвоения реальности. Она никому не наносит ущерба и вместе с тем обладает стопроцентной надежностью: воспоминания и сны - единственное, что у человека нельзя отнять (не считая, конечно, смерти)".

Они вполне могли бы стать эпиграфом к нынешнему коллективному проекту художников, искусствоведов, кураторов в галерее "Ковчег" "Искусство как область свободы. Круг Тамручи". Проект, кураторами которого стали Ирина Горлова, Анна Романова, Сергей Сафонов, стал оммажем Натальи Тамручи, создателю и куратору Открытой галереи в течение без малого десятка лет.

Фото: из коллекции Бахрушинского музея
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Натальи Тамручи (1955-2020) в одночасье не стало в январе этого года. Выставку в дружественном "Ковчеге", который разделял с Открытой галереей пространство мастерской в подвале старого дома в Трубниковском переулке, планировали открыть 11 июня, в день рождения Тамручи. Но пандемия сдвинула планы. И выставка открылась в последние недели июля.

Она строится как воспоминание о проектах, которые были показаны в Открытой галерее, будь то коллективные выставки "Тайная жизнь тел", "Мужское начало", "Новая экспрессия", "Воспоминания и сны", "В поисках шедевра" или монографические выставки Ивана Лунгина, Владислава Ефимова или Андрея Кузькина...

Практически все они притягивали внимание, многие становились значимыми вехами в истории современного искусства минувшего десятилетия. В глубине коридора - фильм об Открытой галерее Юлии Овчинниковой, которая выступает видеолетописцем отечественной арт-сцены с конца прошлого века. В залах - произведения художников и фотографов, которые участвовали в проектах Натальи Тамручи в разные годы. За дверью - "Кабинет Тамручи", где на полках каталоги выставок и книги, выпущенные Открытой галереей.

Воспоминания и сны - наилучшая форма присвоения реальности. Это единственное, что у человека нельзя отнять

Казалось бы, прямо на глазах пространство памяти, зыбкое, текучее, изменчивое, застывает в "музейное", в котором все по полочкам, по периодам и авторам. Да и работы тут художников музейного уровня, будь то Игорь Макаревич и Елена Елагина, Игорь Шелковский, Андрей Монастырский, Сергей Шутов, Александр Бродский, Ирина Нахова, Андрей Кузькин, Владислав Ефимов...

Но нет, похоже, сюжет тут иной. Круг Тамручи - это круг художников московского концептуализма разных поколений.

Для них работа с архивом, с текстом, с документом или документацией художественных акций - не просто тактический способ работы с материалом, а ключ, который должен помочь открыть "шкафчик" реальности. Или, напротив, затворить этот "шкафчик" намертво, чтобы почувствовать себя вновь рожденным для далекого будущего.

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