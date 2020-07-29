В Германии подвели итоги кризиса с мигрантами

По оценкам авторов статьи, в Германии в то время царил хаос. За изнурительным летом последовала бурная осень. Каждый месяц приезжали десятки тысяч людей. Власти не поспевали за регистрацией и размещением. В общей сложности в 2015 году в страну прибыли более 800 000 лиц, ищущих убежища.

Никогда прежде в истории ФРГ не было столько приезжих в течение года. В рекордном 1992 году число людей, ищущих защиты, было наполовину меньше. При этом беженцы из зоны военных действий - например, в Сирии - зачастую были плохо подготовлены к миграции.

Квалификация и навыки, которые они принесли с собой, часто не соответствовали требованиям, предъявляемым в Германии. Многие не могли говорить по-немецки по прибытии. "По многим причинам беженцы имеют более плохие условия для интеграции в рынок труда, систему образования и другие сферы общества, чем мигранты, приехавшие в Германию другими путями, например, трудовой миграцией или воссоединением семьи", - пишет исследователь рынка труда Герберт Брюкер.

Результат массового прибытия мигрантов пять лет назад выглядит неоднозначным, утверждает Focus. Интеграция в рынок труда хромает. Примерно половина трудоспособных беженцев, находящихся сегодня в Германии, имеют работу. Опять же половина из них работает на уровне квалифицированного персонала, говорит Даниэль Терценбах, член правления Федерального агентства занятости в Нюрнберге.

По данным ведомства, Германия лучше, чем другие страны интегрировала беженцев в рынок труда. Тем не менее, есть значительные различия между конкретными лицами. Женщин сложнее интегрировать в рынок. Причиной является ролевая модель: они часто несут ответственность за детей, за домашнюю работу. Поэтому не участвуют в интеграционных и квалификационных курсах в достаточной степени.

Эксперты отмечают, что и по сей день существуют некоторые очевидные препятствия в отношении правового статуса просителей убежища. По данным Федерального статистического управления, из 1,36 миллиона беженцев, зафиксированных в Германии на конец прошлого года, 80 процентов получили лишь временную защиту.

Власти исходят из того, что тот, кто бежит от войны или преследований в своей стране, должен найти убежище в Германии. Но это будет длиться до тех пор, пока существует опасность, а не навсегда. Консервативный блок ХДС/ХСС опасается создания стимулов для мигрантов.

"Миграционная политика Германии сегодня более сбалансирована, чем в 2015 году", - отмечает министр труда Хубертус Хайль. По его словам, после порой ожесточенных споров между партиями ХДС и ХСС, а также с коалиционным партнером СДПГ были приняты законы, облегчающие депортацию, интеграцию и иммиграцию квалифицированных работников.