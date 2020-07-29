В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления

Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) получат право инициировать общественные проверки. Это предполагает законопроект, который внесли в Госдуму депутаты "Единой России".

Документ был разработан по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, которое состоялось 5 августа 2017 года.

Согласно законопроекту, государство должно создать условия для развития органов ТОС. Они получат право инициировать общественные проверки.

Принятие поправок должно привести к развитию форм общественного самоуправления на местном уровне. Органы ТОС в активной связке с муниципалитетами займутся решением реальных проблем населения.